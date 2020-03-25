Хорошего артиста должно быть много: российские актрисы, которым идёт небольшая полнота

Аргументы Недели → Кино 13+

25 марта 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели», Вероника Мечкивская ]

фото: соцсети

У каждого человека есть свои причины неуверенности в себе, одной из самых распространенных причин считается полнота. Но знаменитые и любимые российские актрисы доказали всем, что цифра на весах ничего не значит, когда ты идешь к своей мечте!

Мария Аронова

Талантливая актриса знакома зрителю по фильмам «Лёд» и «Батальонъ», также благодаря сериалу «Солдаты», где она сыграла продавщицу в буфете части. Мария всегда имела подобное телосложение, но никогда на этот счёт не комплексовала, наоборот, ей придавало это еще больше уверенности в себе!

Светлана Пермякова

Актриса, которая запомнилась всем благодаря сериалу «Интерны», она сыграла роль медицинской сестры. Несмотря на небольшие недостатки фигуры Светлана не испугалась высмеивать свои минусы в сериале, что дало ей возможность ещё больше полюбить себя и понять, что именно такая фигура ей и нужна.

Юлия Куварзина

Открытая, добрая и отзывчивая Юлия всегда играла схожих по характеру персонажей. Многие могли помнить Юлию с сериала «Не родись красивой», но настоящую популярность актрисе принёс сериал «Воронины». Юлия не комплексует из-за веса, она признается, что это её изюминка.

Ирина Пегова

Заслуженная актриса театра и кино известна своими ролями в фильмах «Экипаж» и «Супербобровы». Из-за небольшого роста - 155 сантиметров Ирина всегда была миниатюрной, но после рождения дочери в 2006 года Ирина не стала приходить в прежнюю физическую форму, а поняла, что в таком весе ей комфортно и удобно.

Нина Усатова

Актрисе уже 68 лет, однако, она до сих пор радует всех и каждого своими прекрасными ролями в кино. Нина всегда была немного полной и это придавало ей очарование и нежность. Народная актриса сыграла в более чем 30 фильмах!