«Братья-близнецы»: актеры, которые похожи друг на друга

Аргументы Недели → Кино 13+

25 марта 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели», Вероника Мечкивская ]

Братья-близнецы, фото: соцсети

Ученые из Аделаидского университета установили: вероятность того, что два человека имеют одно и то же лицо, составляет свыше 1 : 1 трлн. Несмотря на это, мы все же часто находим сходства между совершенно посторонними людьми. К примеру, глядя на некоторых российских и голливудских актеров, можно смело утверждать, что это братья-близнецы, которых просто разлучили в детстве.

Гарик Харламов и Мэтт Дэймон

Начиная с КВН Харламова называли человеком с лицом Мэтта Деймона. Эти две знаменитости очень похожи друг на друга не только внешне, но у них еще и похожее тонкое чувство юмора в обычной жизни. Разница в возрасте у них - в 11 лет, хотя Гарик выглядит старше.

Петр Фёдоров и Колин Фаррелл

Одного из самых перспективных и многообещающих актеров российского кино, любимца Федора Бондарчука, который снял его в картине «Сталинград», и просто очаровательного Петра Федорова даже всерьез зовут «русский Колин Фаррелл». Те же выразительные брови, модная небритость, волевой подбородок, лишь одна разница – Петр младший двойник на 5 лет.

Артур Гальченко и Орландо Блум

Актер Артур Гальченко, актер из сериала «ЧОП», известный в интернете как блогер Сэм Никель, как две капли воды похож на Орландо Блума. Такие же нависающие брови, острый нос и выразительные глаза.

Александр Малинин и Питер Фачинелли

Первыми сходство Питера с Малининым заметили фанаты фильма «Сумерки», а уже позже и все остальные. Невероятное сходство острых черт лица, белых волос и глубоко посаженных глаз заставляет всех утверждать, что они уж точно разделенные братья!

Артем Ткаченко и Эдриен Броуди

Актер Артем Ткаченко удивительным образом похож на актера Эдриана Броуди, исполнителя главной роли в фильме «Пианист». Оба актера имеют еврейские корни, поэтому и внешность их невероятно схожа. Есть лишь одно значительное отличие – возраст, 9 лет разница.

Ян Цапкин и Джереми Раннер

Эти два знаменитых актера не только фантастически похожи друг на друга, но они еще и в фильмах играют похожих брутальнах и сильных мужчин. У обоих актеров очень похожие резкие черты лица с тяжелым взглядом.