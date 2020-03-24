Уже не дети: актёры, которые стали популярными в школьные годы

Аргументы Недели → Кино 13+

24 марта 2020, 13:18 [ «Аргументы Недели», Вероника Мечкивская ]

ВГИК, фото: соцсети

Сняться в кино в детском возрасте – хороший шанс показать себя и запомниться зрителю, чтобы в дальнейшем появляться на экранах всё чаще и войти во взрослую жизнь уже известным артистом. «Аргументы недели» собрали яркие примеры таких актерских карьер.

Денис Парамонов

Денис с детства мечтал стать актером, и у него это получилось. Параллельно со школой он совмещал театральный кружок, а после окончания школы продолжил обучение актерскому мастерству в театральном колледже Олега Табакова. Молодой голубоглазый актер стал популярен после съемок в комедии «Любовь-морковь».



Алина Булынко

Рыжеволосая красавица также снималась в комедии «Любовь-морковь», но одной из первых и наиболее запоминающейся роли принято считать участие в сериале «И всё-таки я люблю». После окончания общеобразовательной школы Алина поступила на психолога и возвращаться в кино не собиралась, однако в марте месяце на телеэкранах появился сериал «Филатов» с её участием в одной из главных ролей.



Сергей Походаев

Этот мальчик запомнился всем, когда снялся в фильме «Ёлки», в котором сыграл мальчика Вову из детского дома. Сергей ежегодно снимается в масштабных картинах. Сейчас парню уже 21 год, на его счету более пятнадцати сыгранных ролей в кино.





Анастасия Добрынина

Её актерская карьера началась в возрасте 4 лет. Но по-настоящему Анастасия стала в 9 лет, после съемок в фильме «Кука». Сейчас актрисе всего 18 лет, но она уже прочно закрепилась в театральной среде, у нее уже насчитывается более сорока ролей в кино и на этом не планирует останавливаться, также она играет в театре.



Екатерина Старшова

Самая младшая из сестёр Васнецовых из сериала «Папины дочки». Екатерина давно выросла, ей 18 лет и закончила снимать в кино, она учиться в МГУ на медицинском факультете. Съемки в сериале и посещение различных творческих кружков предало Кате уверенность в себе и в своих поступках.



Ирина Андреева

Ирина начала сниматься в кино в 10 лет. Впервые зрители увидели ее в фильме «Сыщик без лицензии», в том же году актрису пригласили на кастинг сериала «Моя прекрасная няня» и утвердили на роль Ксюши Шаталиной. После окончания съемок Ирина уехала на обучение в Европу. На этом актерская карьера и закончилась, сейчас Ирина учится на факультете рекламы и маркетинга.



София Стеценко

Шестилетняя девочка из Киева знакома всем по роли Жени из сериала «Сваты». Получив хорошую актерскую основу, София решила продолжить карьеру актрисы и сейчас получает профессиональное образование, параллельно снимается в сериалах и кино на Украине.