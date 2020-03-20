Топ-5 лучших проектов Netflix во время карантина

Аргументы Недели → Кино 13+

20 марта 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели», Мария Агафонова ]

Стриминговые сервисы занимают огромную нишу в настоящее время. Многие платформы создают оригинальные проекты, аналогов которых нет на телевидении. Мы уже ранее писали о разнообразии стриминг-платформ по состоянию на 2020 год. Среди них Netflix является негласным лидером, выпускающим по несколько новых проектов в год. Ниже – список самых увлекательных сериалов сервиса.

Ведьмак

Первая удачная экранизация серии книг автора Анджея Сапковского. Молодой ведьмак Геральд из Ривии – убийца чудовищ. Он пытается найти себя в этом мире, вселяя ужас в горожан. Ведьмаки – особая категория наемников, жертвами которых становятся магические существа. В главной роли – Генри Кавилл, известный по роли Супермена. Если вы не фанат компьютерной игры или книг, то вам обязательно понравится атмосфера в сериале. Здесь Кавилл выглядит слишком мужественно, по сравнению с его супергеройской ролью. Авторы официально продлили сериал на второй сезон, выход которого запланирован на 2021 год.

Половое воспитание

Свежий сериал Netflix о подростках, познающих свою сексуальность. Они учатся коммуникации со своими сверстниками, ищут взаимопонимания с родителями, ходят на вечеринки. Но помимо обычных ответвлений сюжета, зрители смогут получить ответы на волнующие их самих вопросы. Актерский состав тоже очень молод. Роль главного героя Отиса исполняет британский актер Эйса Баттерфилд, известный по фильму «Игра Эндера». Роль его подруги Мэйв досталась начинающей актрисе Эмме Маккей. Зрители отмечают отменное внешнее сходство актрисы с Марго Робби. Третий сезон выйдет в 2021 году.

Острые козырьки

Сериал выходит с 2013 года. История разворачивается в британском Бирмингеме в 1920 году. С войны вернулись члены банды «Острые козырьки» - Томас и Артур Шелби. Братьям предстоит возродить легальный семейный бизнес, а в послевоенные годы сделать это совсем непросто. Сериал полностью передает дух гангстерских разборок, ведь именно таким образом можно построить огромную империю. В 2016 году сериал был продлен на два сезона.

Нарко

Сериал основан на реальных событиях. Сюжет строится вокруг яркой жизни и не менее яркой смерти колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, главы Медельинского наркокартеля. Первый сезон сериала стартовал в 2015 году.

Главную роль исполнил бразильский актер Вагнер Моура, для съемок специально выучивший испанский язык. Первые два сезона Эскобар является ключевой фигурой. Третий и четвертый сезоны проекта «Нарко: Мексика» посвящены борьбе УБН с наркокартелем Кали, вторым по влиянию в стране.

За роль Эскобара Вагнер Моура получил две номинации на «Золотой глобус» в 2016 году.

Очень странные дела

Хит среди подростков стартовал в 2016 году. В центре сюжета – девочка по имени Одиннадцать со способностями к телекинезу. Жители города Хоукинс, штат Индиана, встречают ее в лесу, пытаясь найти пропавшего 12-летнего Уилла Байерса. Вскоре выясняется, что Одиннадцать – это проект секретной правительственной организации. Во втором и третьем сезонах дети и их родители пытаются выяснить, откуда появился таинственный портал и как с ним связана девочка.

В главных ролях – молодые актеры Милли Бобби Браун, Ноа Шнапп, Финн Вулфард. Вайнона Райдер исполнила роль Джойс Байерс - матери пропавшего мальчика. Четвертый сезон сериала выйдет осенью 2020 года.