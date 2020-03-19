Провокация ради успеха : лучшие байопики 2019 года

Аргументы Недели → Кино 13+

19 марта 2020, 22:52 [ «Аргументы Недели», Мария Агафонова ]

кино

Байопик – жанр кинематографа, в котором основой сюжета картины выступает реальная история знаменитого человека.

К фильмам этого жанра особо пристальное внимание, так как лишняя деталь и доля неправды вызовут огромный скандал в прессе. Зачастую знаменитости критикуют попытки пересказать их историю на экране, особенно если съемки начинаются без их ведома. Мы решили вспомнить несколько провокационных картин прошлого года о великих людях.

Богемская рапсодия

Скандальная лента о жизни великого фронтмена Queen Фредди Меркьюри. Сюжет картины охватывает 1970-1985 годы, рассказывая о личной жизни и творчестве Меркьюри.

Во время записи второго альбома Queen создают «Богемскую рапсодию», в которую вложили все силы и душу. Но звукозаписывающая компания отказывается от композиции, мотивируя это тем, что произведение не подходит по формату. Участников группы это не останавливает. С помощью знакомого они отправляют «Богемскую рапсодию» на радио и почти сразу трек становится безоговорочным хитом. Так начинается золотая эра Queen.

Тем временем Фрэдди ведет разгульную жизнь и беспорядочные связи. Все это оборачивается уходом Меркьюри в 1985 году и последующей болезнью. У артиста диагностируют СПИД.

В фильме показаны все важные периоды жизни музыканта, отношения с его женой Мэри, распад коллектива. Тем не менее, слишком откровенные сцены фильма вызвали буйную критику за пределами США.

На премии Оскар-2019 актер Рами Малек, сыгравший Меркьюри, стал лауреатом за лучшую мужскую роль.

Рокетмэн

Биографический музыкальный фильм режиссера Декстера Флетчера с Тэроном Эджертоном в главной роли. Фильм повествует о жизни британского певца Элтона Джона, его творческий пусть с конца 60-х.

Настоящее имя певца – Реджинальд Дуайт. Его воспитывали бабушка и мать, с которой у Реджинальда всегда были холодные отношения. Это в будущем отразилось на его скромной и замкнутой личности. Все свои эмоции молодой Дуайт начал проявлять в местных пабах, выступая на сцене в качестве певца.

За следующие несколько лет Дуайт присоединяется к группе Bluesology, гитарист которой советует юноше забыть свое прошлое и взять новое сценическое имя. Так родилась звезда по имени Элтон Джон.

В фильме затронуты многие аспекты жизни знаменитости, в том числе его нетрадиционные отношения и употребление запрещенных веществ. За смелый взгляд на личную жизнь Элтона прокатчики в нескольких странах вырезали неприемлемые сцены. Рейтинг фильма в России – 18+.

Сам сэр Элтон был рад данному байопику, но раскритиковал иностранных прокатчиков, особенно в России. Тем не менее, на Каннском фестивале картина была удостоена оваций и награждена премией «Золотой глобус» как лучший мюзикл.

Джуди

Джуди Гарленд – американская актриса, ставшая популярной в 40-е годы прошлого столетия. Гарленд – типичная актриса старого американского кино. Ее первым глобальным успехом стала роль в картине 1939 года «Волшебник страны Оз». Далее ленты с восходящей звездой стали выходить ежегодно, а Гарленд возвели в один ранг с Мерилин Монро и Грейс Келли.

Режиссер Руперт Гулд рассказал о последних годах жизни актрисы во время ее брака с музыкантом Микки Динсом. В картине хорошо показаны последние прижизненные работы Гарленд, приуроченные к 30-летию выхода «Волшебника из страны Оз». На заре шестидесятых Гарленд начала терять свою хорошую репутацию, обвиняя мужа в побоях и публичных изменах. Динс также виноват в наркозависимости Джуди, которая привела к гибели в 1969 году.

Актриса Рене Зеллвегер, исполнившая роль Джуди, в 2019 году выиграла премии «Оскар» и BAFTA в номинации «лучшая актриса». Дочери Гарленд Лайза Миннелли и Лорна Лафт раскритиковали картину об актрисе, заявив, что правда о ее личной жизни и привычки были искажены. Несмотря на это, картина собрала 41,5 миллион долларов по всему миру.