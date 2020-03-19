Социальные темы в мировом кинематографе

Аргументы Недели → Кино 13+

19 марта 2020, 16:42 [ «Аргументы Недели», Мария Агафонова ]

мирровой кинематограф

Для того, чтобы твой фильм признали во всем мире, необходимо затронуть какую-нибудь значимую проблему мирового масштаба: экология, неравенства женщин и мужчин, расизм и так далее.

Конечно, социальная тематика очень важна. Без обсуждения острых проблем невозможно найти правильное решение. Но зачастую режиссеры настолько увлекаются этим, что утрируют и искажают настоящую ситуацию. Для того, чтобы получить «Оскар», необходимо чтобы в фильме была показана жизнь какого-либо меньшинства или этноса. Чтобы доказать эту теорию, представляем ярчайшие картины на остросоциальные темы.

Джокер, 2019

Лауреат премии Оскар-2020, фильм режиссера Тодда Филлипса стал триумфатором по многим причина. Во-первых, это киноэкранизация одного из самых неординарных и ярких персонажей комиксов. Но это не адаптация шедевра DC – Филлипс взял за основу персонажа Джокера и сделал из него абсолютно живого человека. Хоакин Феникс исполнил главную роль и наконец-то оказался на вершине успеха.

Картина рассказывает о мужчине средних лет из вымышленного города Готэм по имени Артур Флек, который работает клоуном в стэнд-ап клубе. Днем он живет со старой больной матерью и развлекает людей в переходах, а вечером превращается в совсем иную личность. Но у Артура есть страшный секрет – он психически болен и не понимает этого. Походы к психотерапевту не дают нужного результата. Артур борется со своими демонами, искренне желая стать полноправным членом общества.

И хотя «Джокер» не взял главную статуэтку за лучший фильм, актуальность проблемы налицо. Многие люди проживают день сурка в мегаполисах и страдают от депрессии. Но зачастую приемы у врача и лекарства загоняют людей в тупик и заставляют делать безумные вещи. Феникс в нынешнем году поднял одну из самых важных проблем американского населения.

Паразиты, 2019

Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо – прекрасный пример неравенства в обществе. Больше всего фильм иллюстрирует пропасть между населением в Южной Корее, где богачи живут на широкую ногу, а люди с меньшим достатком должны перебиваться случайными заработками. Не только Южная Корея, но каждый из нас сможет сопоставить себя с героями картины. Пон Чжун Хо рассказывает о пороках семьи богачей Пак и жадности семьи Ким. Два мира сталкиваются в борьбе за лучшее место в обществе. «Паразиты» - история о том, где вредительствуют все без исключения.

На премии Оскар-2020 фильм собрал 6 статуэток, в том числе за лучший фильм.

Даласский клуб покупателей, 2013

Если фанаты DC назвали Джареда Лето самым неудачным Джокером (а это мнение субъективное), то роль женщины-трансгендера Рэйон в фильме режиссера Жан-Марка Валле была одной из самых значимых в карьере музыканта. «Даллаский клуб покупателей» основан на реальных событиях и сочетает в себе две социальные проблемы: ВИЧ и СПИД, а также дискриминацию по половому признаку.

Техасец Рон Вудруф (Мэттью Макконахи) узнает в 1985 году, что он болен СПИДом. Вудруфу дают месяц, а затем скорее всего он умрет. 35 лет назад еще не было должного лечения болезни, поэтому Рон пересекает мексиканскую границу в поисках лекарства. Там он знакомится с Рэйон, которая тоже больна СПИдом. Вместе они решают открыть «Даллаский клуб покупателей», который организует контрабанду дорогих лекарств от ВИЧ и СПИДа. Вскоре Рэйон умирает, и Рон решает бороться ради спасения других жизней.

Фильм выиграл в трех номинациях на премии Оскар-2014, где Лето и Макконахи были награждены Академией как лучший актер и лучший актер второго плана.

Джанго Освобожденный, 2012

Еще один шедевр Квентина Тарантино повествует о жизни раба Джанго в 1858 году в Техасе в исполнении Джейми Фокса. Джанго был продан влиятельным белым людям и разделен со своей женой Брунхильдой, которая также была передана в рабство насильно. Главный герой мечтает спасти свою жену и вернуться к детям. Но рабовладение является законным, поэтому его пытают и не дают выйти на свободу. Его хозяином становится доктор Кинг Шульц (Кристоф Вальц), который решает помочь Джанго найти супругу.

Для Америки расовые различия до сих пор остаются больной темой. Поэтому Тарантино попытался с помощью прошлого показать, насколько давно общество страдает от несправедливости.

Картина стала лауреатом премии «Оскар» в номинации лучший актер второго плана. Квентин Тарантино забрал «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.