«Самым главным всегда будут люди»: ради безопасности зрителей по всему миру отменяются кинопремьеры

Аргументы Недели → Кино 13+

19 марта 2020, 00:48 [ «Аргументы Недели», Мария Агафонова ]

камета, фото: соцсети

Коронавирус изменил многие культурные события в 2020 году. Отмена Евро-2020, Евровидения в Роттердаме, Московского международного кинофестиваля. Из-за карантина закрылись кинотеатры в нескольких странах мира, из-за чего было решено изменить дату или полностью отменить кинопремьеры. Ниже – список самых важных фильмов 2020 года, которые могли собрать большое количество зрителей у экранов.

Не время умирать

Двадцать пятый фильм о Джеймсе Бонде должен был выйти через месяц – в апреле 2020 года. Еще в конце зимы никто не представлял, насколько велика угроза распространения вируса по всему миру. На данный момент неокончательная дата выхода Бондианы – ноябрь 2020.

Это пятый фильм с Дэвидом Крейгом в главной роли. Картина называется «Не время умирать», в котором Бонд покинул Ми-6 и наслаждается отдыхом на Ямайке. Его друг Феликс Лейтер из ЦРУ просит о помощи в поисках ученого, и агент 007 сразу соглашается. Но во время поисков Бонд понимает, что за пропажей скрывается новый опасный суперзлодей. Девушка Бонда из фильма «Спектр» 2015 года Мадлен Суонн стала его женой и верной напарницей. Юбилейная часть станет последней лентой для Крейга в роли Бонда.

Мулан

Оригинальный мультфильм Disney вышел еще в 1998 году. Попыток снять игровое кино о девушке-воине было совсем немного, и они не увенчались успехом. В 2020 году планировалась премьера картины режиссера Ники Саро с китайской актрисой Лю Ифэй в главной роли.

Ники Саро как режиссер известна только по картине «Жена смотрителя зоопарка» 2017 года. Предстоящая картина о Мулан – это ее второй крупный кинопроект. Мог бы быть.

Премьеру «Мулан» перенесли на неопределённый срок. Фильм уже преследуют скандалы: сначала актриса Лю Ифэй поддержала полицию в протестном Гонконге, из-за чего местные зрители решили бойкотировать «Мулан». Затем стало известно, что из фильма убрали офицера Ли Шанга, возлюбленного Мулан в оригинальном мультфильме. Все дело в том, что Мулан является солдатом армии в главе с Ли Шангом, а это противоречит кампании #MeToo, осуждающей отношения между начальником и подчиненной.

Тихое место 2

Сиквел фильма ужасов 2018 года. Режиссер картины – Джон Красински. В главной роли – его супруга, голливудская актриса Эмили Блант. 1 января 2020 года вышел трейлер, из которого стало ясно, что главная героиня Эвелин и ее дети смогли спастись и выжить. По пути к дому они встречают местного жителя, который также старается не создавать шум, чтобы не стать жертвой монстра. Вместе им предстоит заново сразиться с нечистью и спасти свои жизни. В этой картине к актёрскому составу добавился Киллиан Мерфи, известный по роли Томми Шелби в сериале «Острые козырьки».

Ранее режиссер Джон Красински в своем Instagram сообщил поклонникам, что премьера фильма перенесена на неопределённый срок, так как сейчас в приоритете здоровье зрителей.

Форсаж 9

Каждый раз Доминик Торетто говорит о последнем заезде и каждый раз он ошибается. Вот и в этом году Доминик и его команда должны были в последний раз противостоять общему врагу. В девятой части участвуют все те же Вин Дизель, Джон Сина и Мишель Родригез в роли Летти. Антагонистом выступила Шарлиз Терон в роли кибертеррористки Сайфер – старой знакомой Доминика.

Создатели фильма уже официально перенесли премьеру фильма на апрель 2021 года. А пока все, что нам остается, это ждать, надеяться и верить, что в ближайшем будущем мы снова сможем посетить любимый кинотеатр и окунуться в мир захватывающих гонок. Ведь как говорил Доминик Торетто: «Миллионы приходят и уходят, не в них счастье. Самым главным всегда будут люди».