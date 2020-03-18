Новые фильмы будут появляться онлайн одновременно с кинотеатрами?

Аргументы Недели → Кино 13+

18 марта 2020, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Те, кто предпочитает смотреть фильмы дома, всегда хотели, чтобы новинки появлялись в интернете не позже, чем в прокате на больших экранах. И вот, похоже, коронавирус исполняет мечты.

Первопроходцем стала Universal Pictures. Киностудия планирует начать распространять все новые картины через онлайн-сервисы. Решение принято из-за рекомендаций избегать массовых скоплений людей. В связи с распространением коронавируса кинотеатры понесут огромные убытки.

Тем временем премьеру очередной бондианы и продолжение «Форсажа» отложили до лучших времен.

Ранее стало известно, кто исполнит главный саундтрек к новому фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать».