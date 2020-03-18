Шанс есть: какие иностранные режиссеры получили признание в Голливуде

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18 марта 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели», Мария Агафонова ]

признание в Голливуде

В 2020 году южнокорейский фильм «Паразиты» получил 6 статуэток на премии «Оскар», став первым случаем, когда иностранный фильм удостоился награды в главной номинации.

Режиссер картины Пон Чжун Хо получил статуэтку как лучший режиссер, обойдя таких мастодонтов Голливуда как Мартин Скорсезе и Квентин Тарантино. В последние годы иностранные режиссеры уже побеждали у своих американских коллег. Предлагаем вспомнить их имена.

Алехандро Гонсалес Иньярриту

Оскароносный мексиканский режиссер в последние несколько лет становится триумфатором премии. В 2014 году Гонсалес Иньярриту снял картину «Бердмэн» об истории вымышленного актера Риггана Томпсона, который пытается получить роль на Бродвее. При этом он пытается бороться со своим альтер-эго – Бердманом. В главной роли – Майкл Китон. Фильм стал лауреатом премии «Оскар» в 3 номинациях – лучший режиссер, лучший фильм и сценарий. Победа на «Оскаре» сделала Гонсалеса Иньярриту уважаемым голливудским режиссером. С ним захотел работать Леонардо Ди Капиро и в 2016 году выходит картина «Выживший» с Ди Каприо в главной роли. «Выживший» получил 12 рекордных номинаций на Оскар, взяв победу в трех из них. Гонсалес Инньяриту и Ди Каприо были названы лучшим актером и режиссёром за работу над этим фильмом. В 2017 году Киноакадемия решила наградить режиссера и вручила ему премию «Оскар» за особые достижения.

Альфонсо Куарон

Еще один мексиканский режиссер, получивший признание в Голливуде. В 2013 году Куарон выпускает технотриллер «Гравитация» с Сандрой Буллок и Джорджем Клуни в главных ролях. Картина повествует о двух ученых-астронавтах, которые оказались единственными выжившими на корабле поле столкновения с космическим мусором. На премии Оскар-2014 Сандра Буллок была номинирована на лучшую женскую роль. В итоге картина взяла 7 премий и в их числе статуэтка за режиссуру досталась Альфонсо Куарону.

Через 5 лет Куарон снял фильм «Рома», своеобразную оду любви своему детству в Мехико. Картина вышла полностью на испанском языке. Главные роли в картине исполнили мексиканские актрисы Ялица Апарасио и Марина де Тавира. Фильм получил 10 номинаций на «Оскар», Куарон взял статуэтки за лучшую режиссуру и сценарий. Таким образом, на счету мексиканца уже 5 Оскаров.

Гильермо дель Торо

Третий мексиканец, ставший лауреатом главной американской кинопремии. Дель Торо был известен в Латинской Америке по фильму «Лабиринт Фавна» 2006 года, сюжет которого развивается во время гражданской войны в Испании. За «Лабиринт Фавна» дель Торо взял статуэтку за лучший оригинальный сценарий на кинопремии «Гойя» - испанском «Оскаре».

Настоящий успех к нему пришел в 2018 году после выхода фильма «Форма воды». По сюжету картины во времена Холодной войны между СССР и США обычная уборщица военной тюрьмы Элайза встречает «объект изучения» американских ученых – человека-амфибию. Он не умеет разговаривать с людьми, но Элайза понимает, что он знает язык жестов. Она стала общаться с необычным существом несмотря на запрет. Элайза влюбляется в человека-амфибию и попытается его спасти.

«Форма воды» получила 13 рекордных номинаций на «Оскар», где взяла 4 статуэтки за лучший фильм, режиссерскую работу, лучшую музыку и работу художника-постановщика.

Педро Альмодовар

Испанский режиссер Педро Альмодовар – любимый режиссер Пенелопы Крус и Антонио Бандераса. Актриса признается, что свои лучшие роли она сыграла именно в картинах мастера. За годы дружбы им удалось вместе поработать над такими фильмами как «Живая плоть» 1997 года, «Все о моей матери» в 1999 году, «Боль и слава» в 2019. Фильм «Все о моей матери» стал лауреатом премии «Оскар» в номинации «лучший иностранный фильм».

В 2020 году Альмодовар попытался посоревноваться за звание лучшего с фильмом «Боль и слава», где Крус и Бандерас снова исполнили главные роли. Картина получила две номинации на «Оскар», но уступила победу «Паразитам» в номинации «лучший фильм на иностранном языке». Антонио Бандерас проиграл Хоакину Фениксу как лучший актер. Тем не менее, картина собрала большое количество наград на премии «Гойя» 2020.