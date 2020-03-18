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Михаил Полицеймако: Людям нужна таблетка радости, поэтому все смотрят старые советские фильмы

, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Полицеймако: Людям нужна таблетка радости, поэтому все смотрят старые советские фильмы

"Потому что в них много добра и любви. Мои дети, например, смотрят на дедушку, Семёна Фараду, в фильме «Чародеи». Я думаю: что их может заинтересовать после Интернета, планшета, компьютера? А дети всё равно смотрят «Чародеи», они верят в это чудо", - рассказал актёр в интервью "Аргументам недели".

Вот и спектакль «Леди на день»  в постановке Дмитрия Астрахана, где Михаил играет одну из главных ролей, – про это. "Пьеса очень добрая. Добрый авантюрист Дэйв, который что-то там, говоря современным сленгом, «мутит», но делает это по-доброму. В моём персонаже, а я играю мэра, который разыгрывает графа, не узнавая его, тоже нет ни жёсткости, ни злости. Люди для этого и ходят сейчас в театр. Театр работает как таблетка. Таблетка радости. Но не для того, чтобы смеяться над пошлыми шутками, а чтобы
забыть о нашей достаточно трудной, сумрачной жизни", - считает Михаил Полицеймако.

Но доброта пропала не только из кино, но и из нашей жизни. "Раньше люди помогали друг другу и делали это безвозмездно. Сейчас этого стало гораздо меньше. В основном люди обмениваются – я тебе услугу, а ты мне. Но если я для тебя сделал добро, а ты мне нет, то в следующий раз не жди от меня помощи! Парадокс!"

Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".

ПВ

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