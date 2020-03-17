Апокалипсис сегодня: самые популярные фильмы об эпидемиях

Аргументы Недели → Кино 13+

17 марта 2020, 20:37 [ «Аргументы Недели», Мария Агафонова ]

фильмы, катстрофы

С 16 марта на территории России введен режим максимальной готовности к борьбе с коронавирусом: многие учебные заведения и компании перешли на работу из дома. Подобное развитие событий напоминает сюжеты фильмов о надвигающемся апокалипсисе. Так ли это? Надеемся, что нет, и предлагаем вспомнить самые популярные картины о внезапных эпидемиях.

Заражение, 2011

Самая звёздная картина начала 2010-х. Лента режиссера Стивена Содерберга, известного по фильмам Одиннадцать друзей Оушена и Супер Майк, повествует о новой эпидемии неизвестного происхождения. Американка Бет возвращается домой в США из Гонконга(!) и затем внезапно погибает. Всемирная Организация Здравоохранения начинает масштабную миссию по предотвращению вируса и отправляет доктора Элеонору Орантес в Гонконг для определения причины эпидемии. Главные роли исполнили француженка Марион Котийяр, Мэтт Деймон, Кейт Уинслет и Лоуренс Фишборн в роли доктора Чивера.

26 февраля Гвинет Пэлтроу, исполнившая роль Бет, выложила пост в маске с подписью «Я уже была в этом фильме». Актриса советует не бояться вируса и выполнять все указания во время карантина.

Поезд в Пусан, 2016

Южнокорейский режиссер Ён Сан Хо в 2016 году снял фильм о зомби-апокалипсисе в поезде, следующем в Пусан. Главный герой менеджер Сок У решает поехать в Пусан, чтобы его дочь смогла повидаться с матерью. В начале путешествия с пассажирами случаются странности: поезд останавливается и посреди вагона появляется зараженная женщина-зомби. Сок У, боясь за свою дочь, пытается всеми способами избежать укуса женщины. Герои бегут в начало поезда с надеждой спрятаться от зараженных. Возможности сойти с маршрута нет – по всей стране началась смертельная эпидемия. Главная цель мужчины – спасти свою дочь и не дать себе умереть.

В 2016 году лента собрала многочисленные номинации на «Азиатском Оскаре» - премии «Голубой дракон». В итоге «Поезд в Пусан» заработал две статуэтки – и мировое признание за рубежом.

Инферно, 2016

Голливудский актер Том Хэнкс неделю назад заявил том, что он и его супруга Рита Уилсон сдали тесты на вирус и результат оказался положительным. Хэнкс участвовал в съемках нового фильма об Элвисе Пресли, где и подхватил вирус. С эпидемиями Хэнкс уже сталкивался, но только в кино. В 2016 году вышло продолжение фильмов «Код да Винчи» и «Ангелы и Демоны». В картине режиссера Рона Ховарда герой Хэнкса сталкивается с изобретённым вирусом Инферно, который должен сократить население Земли. Фильм наполнен элементами экшена, но основная идея понятна – человечеству вновь необходимо противостоять неизлечимому вирусу.

Я – легенда, 2007

Невозможно говорить об этом жанре, не вспомнив ставшей классикой фильм «Я – легенда» с Уиллом Смитом в главной роли. Режиссер «Голодных игр» Френсис Лоуренс снял постапокалиптический триллер еще в 2007 году. По сюжету доктор Криппин с экранов телевизоров рассказывает гражданам Америки об изобретеном средстве против рака. Спустя три года это лекарство превратилось в мощное биологическое оружие, уничтожившее целые страны и регионы. Полковник Роберт Невилл в исполнении Смита остался единственный живым в городе. Его семья погибла, Нью-Йорк полностью опустел. Рядом с ним его верная собака, он питается остатками пищи и сражается с зомби. Роберт обязан выжить и спасти планету от тотального вымирания.

Критики высоко оценили сюжет и игру Уилла Смита. За роль Роберта Невилла он удостоился премии «Сатурн» как лучший актер в 2008 году.

Последняя любовь на Земле, 2011

Для того, чтобы разбавить угнетающую атмосферу, можно посмотреть романтическую драму режиссера Дэвида Маккэнзи. В этой картине нет смертельного заболевания, но все равно герои сталкиваются с проблемой – зараженные теряют способность чувствовать. Сначала человечество теряет слух, затем – вкус. Тем временем шеф-повар Майкл и эпидемиолог Сьюзан встречают друг друга на улицах Нью-Йорка и между ними вспыхивают чувства. Удастся ли возлюбленным найти решение проблемы и устоять перед мировой эпидемией? Об этом расскажут Юэн Макгрегор и Ева Грин, исполнившие главные роли.

Берегите себя и приятного просмотра!