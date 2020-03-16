Кинопритчи, которые необходимо посмотреть каждому

Аргументы Недели → Кино 13+

16 марта 2020, 11:07 [ «Аргументы Недели», Мария Агафонова ]

Кинопритчи 20-го века

Кинематограф изобилует своими жанрами на любой вкус зрителя. Комедия может поднять настроение, а триллер будет держать в напряжении. Среди огромного количества мелодрам и мюзиклов теряет свою популярность один из самых сложных киножарнов – фильм-притча.

Притчи появились на больших экранах еще в начале двадцатого века. Как правило, в основе сюжета лежит поучительная история о добре и зле, любви и прощении. Режиссер, снимая подобную картину, ставит перед собой важные философские вопросы. Ниже – несколько самых сильных кинопритч, заслуживающих просмотра.

«Эдвард Руки-ножницы», режиссер – Тим Бертон

Пролог фильма начинается с рассказа пожилой дамы о том, почему идет снег. История переносится в дом семьи Боггсов, которая приютила у себя юношу по имени Эдвард Руки-ножницы. Эдвард – не человек, а киборг, созданный изобретателем. Но ученый умирает и не успевает создать для него руки. Вместо рук у Эдварда ножницы, которые пугают окружающих. Дочь семьи Боггсов Ким сочувствует юноше и хочет ему помочь стать частью общества. Это история о людях, которые учатся принимать Эдварда таким, какой он есть. Внешность не важна, если у человека нет доброго сердца. Данная картина - одна из первых работ Бертона с Джонни Деппом, после которой образовался известный творческий тандем актера и режиссера.

«Унесенные призраками», режиссер – Хаяо Миядзаки

Если вы хотите познакомить ребенка с фильмами со смыслом, то творчество Хаяо Миядзаки подойдет лучше всего. Все его работы пропитаны добротой и любовью к близким, даже если они могут навредить сами себе. Так случилось с Тихиро, которая вместе с родителями попала в мир призраков. В пустом городе семья сталкивается с рестораном, полным вкусной еды. Родители девочки начинают большую трапезу, и ведьма Юбаба превращает их в свиней. В течении всего фильма Тихиро боролась с магическими силами, чтобы вернуть своим родителям прежний облик. Миядзаки в своей ленте пытается донести простую истину - жадность никогда до добра не доведет.

«Принцесса Мононоке», режиссер – Хаяо Миядзаки

Еще одна работа мастера, выпущенная в 1997 году. Одна из важным тем в творчестве Миядзаки – отношения человека и природы. В данной картине режиссер пытается показать конфликт природы с индустриальными миром, связующим звеном которых является принцесса Мононоке. Действия фильма разворачиваются в эпоху Муромати, когда в Японии только появилось первое огнестрельное оружие. Принц Аситака подвергается нападению кабана, которое впоследствии превращается в чудовище. Кабан грозится разрушить город, но принц не может этого допустить. Он решает отомстить лесу, хранительницей которого является Мононоке. После выхода фильма критики назвали главную идею фильма – разрушение природы по вине человеческой жадности.

«Зеленая миля», режиссер – Фрэнк Дарабонт

Одна из самых сильных картин 1999 года, «Зеленая миля» была снята по одноименному роману Стивена Кинга. Сюжет фильма разворачивается вокруг заключенных тюрьмы «Холодная гора». Осужденные в этой тюрьме приговорены к смертной казни и ожидают исполнения приговора. Но среди них сидит молчаливый Джон Коффи – человек, ложно обвиненный в тяжком преступлении. Надзиратель тюрьмы Пол Эджкомб сочувствует Коффи, услышав настоящую историю убийства. У Джона настоящий дар – он умеет исцелять людей. Эджкомб просит осужденного помочь его жене излечиться от смертельной болезни. Коффи помогает ему и надеется на справедливый суд.

Роман Стивена Кинга – это притча о несправедливости и исцелении. Не всегда преступник – злой человек с прогнившей душой. В случае с героем «Зеленой мили» несправедливость приговора разрушила жизнь невиновного и оставила на свободе настоящего монстра.