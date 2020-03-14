Дискриминация женщин существует: опыт голливудских актрис

Аргументы Недели → Кино 13+

14 марта 2020, 20:08 [ «Аргументы Недели», Мария Агафонова ]

Hollywood, фото: википедия

Голливудские актрисы не согласны с дискриминацией.

В 2018 году журнал Forbes назвал Джорджа Клуни самым высокооплачиваемым актером. Не только роли в кино и рекламные контракты, но и собственный бизнес приносит Клуни огромные деньги. За год актер заработал 239 миллионов долларов. Эта сумма превышает гонорары всех голливудских актрис вместе взятых. Несмотря на это, в киноиндустрии до сих пор сохранилась дискриминация женщин.

В 2017 году об этом заявила актриса Эмма Стоун в интервью журналу Out Magazine. Она подчеркнула, что часто сталкивается с дискриминацией в денежном вопросе. Для того, чтобы стать равной, ее коллегам мужского пола необходимо значительно урезать гонорары. Но этот вопрос до сих пор остается открытым. Когда актрисы начинают возмущаться по поводу зарплаты, им отвечают – все честно.

Оскароносная актриса Натали Портман приводит данные – в Америке актриса зарабатывает 30 центов к доллару, в то время как ее коллеги-мужчины приносят 80 центов.

Рассмотрим первую десятку самых высокооплачиваемых актеров и актрис. На 10 месте расположились Крис Эванс и Галь Гадот. К примеру, за главную роль в фильме «Чудо-женщина» Галь Гадот заработала 10 миллионов долларов. Эванс, исполнив главную роль в фильме «Первый Мститель», заработал порядка 34 миллионов долларов. Гонорар актрисы в данном случае почти на 30 % ниже. И таких историй тысячи.

По словам Портман, актрисы не смеют говорить об этом, потому что их гонорары огромны. Конечно, не каждая актриса может заработать 40 миллионов за один фильм, как это сделала Скарлетт Йохансон. Но пропасть между женщинами и мужчинами поражает.

Одной из первых заговорить об этом решилась актриса Дженнифер Лоуренс, известная по серии фильмов «Голодные игры» и «Мой парень-псих». В 2014 году вышел фильм «Афера по-американски» с участием актрисы. Ее коллегами по съемочной площадке стали Эми Адамс, Брэдли Купер и Кристиан Бэйл. За участие в фильме Лоуренс заработала 7% от кассовых сборов, в то время как Купер и Бэйл получили на 2% больше. Это возмутило актрису и в 2015 году она опубликовала колонку под названием «Почему я зарабатываю меньше актеров-мужчин?». Она отметила, что многие мужчины не стесняются просить бо́льшие гонорары, чем женщины. Актрисы боятся осуждения общества и того, что их могут назвать стервами. Поэтому ради сохранения положительного образа в СМИ они соглашаются на любую сумму даже за самые сложные роли.

Колонка Лоуренс вызвала огромный резонанс в Голливуде, ее поддержали многие представители киноиндустрии. Режиссеры тоже услышали сигнал, и уже в 2016 году за роль в фильме «Пассажиры» Дженнифер получила такой же гонорар, как и ее коллега Крис Пратт.

На данный момент мужчины все еще получают больше женщин. Причины всего две:

Хороших мужчин-актеров действительно больше. Сейчас огромную аудиторию собирают фильмы-экранизации комиксов. Роберт Дауни-младший, исполняющий роль Железного человека, находится в пятерке высокооплачиваемых актеров мира.

Иногда слишком агрессивная тема феминизма отпугивает зрителей, поэтому весь упор делается на мужчинах. Актрисы редко выступают против дискриминации, поэтому положительной динамики сейчас нет.

По данным Forbes с 2019 ситуация с гонорарами актеров выглядит так:

Дуэйн Джонсон – 89 млн. долларов;

Крис Хемсфорт – 76, 4 млн. долларов;

Роберт Дауни-младший – 66 млн. долларов;

Акшай Кумар – 65 млн. долларов;

Джеки Чан – 58 млн. долларов.

В тоже самое время топ-5 актрис выглядит скромнее: