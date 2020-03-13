Творческий тандем как ключ к успеху фильма

Аргументы Недели → Кино 13+

13 марта 2020, 13:20 [ «Аргументы Недели», Мария Агафонова ]

Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо, фото: соцсети

В кинематографе нередким явлением считаются бромансы – успешный тандем главных актеров фильма. Тандем может быть выигрышным и в том случае, когда у режиссера появляется любимчик среди актеров.

Самым главным тандемом нулевых считались Квентин Тарантино и его муза Ума Турман. Но после череды скандалов актриса обвинила Квентина в жестокости: на съемках «Убить Билла» актриса чуть не погибла по вине режиссера. Тарантино не смог оправиться от случившегося и перестал снимать Турман в своих картинах. Мы решили вспомнить те творческие союзы, которые до сих пор радуют зрителей своими фильмами.

Тим Бертон и Джонни Депп

Тим Бертон открыл для мира актера Джонни Деппа еще в 1990 году с выходом фильма «Эдвард Руки-ножницы». По сюжету Депп сыграл замкнутого, милого, скромного героя, чья особенность отталкивала окружающих – вместо рук у Эдварда были ножницы. Соседи пугались здороваться с ним, юноша был абсолютно одинок. Депп раскрылся в этой роли и буквально влюбил в себя зрителей. Бертон понял, что Депп идеально вписывается в атмосферу его фильмов. В 1999 году последовала совместная работа над «Сонной лощиной», в 2005 году актер сыграл потрясающую роль в фильме «Чарли и шоколадная фабрика». В том же году к бромансу присоединяется супруга Бертона - актриса Хелена Бонем Картер. Режиссер выпускает мультфильм «Труп невесты», а Депп и Бонем Картер озвучивают главных героев. Странность этой троицы делает настоящую магию кино и Бертон снимает жену и друга еще в нескольких картинах – «Суинни Тодд, Демон-Парихмахер с Флит-стрит» в 2007, «Алиса в стране чудес» в 2010 и «Мрачные тени» в 2012 году.

Квентин Тарантино и Сэмюэл Л. Джексон

Помимо скандальной Умы Турман, Тарантино успел раскрыть потенциал многих голливудских актеров. Одним из таких был Сэмюэл Л. Джексон, снявшийся в шести фильмах мастера. По признанию режиссера, в начале совместного творчества Джексон и Тарантино не могли найти общий язык и постоянно конфликтовали. Но уже после премьеры «Криминального чтива» Тарантино написал персонажа именно под Джексона, и актер сыграл в следующей ленте режиссера «Джеки Браун». За роль Орделла Робби Джексон получил Серебряного Медведя Берлинского кинофестиваля в 1998 году. Далее последовали работы над фильмами «Джанго Освобожденный», «Омерзительная восьмерка» и «Убить Билла». В 2000 году Джексон удостоился звезды на знаменитой Голливудской аллее славы за вклад в киноиндустрию.

Мартин Скорсезе, Роберт де Ниро и Леонардо Ди Каприо

Режиссер Мартин Скорсезе в течение всего творческого пути выбирал своих любимчиков. Сотрудничество Скорсезе и де Ниро началось еще в 1970-х годах. В 1973 году в прокат вышел фильм «Бей в барабан медленно», в котором игра де Ниро была высоко оценена критиками. За роли в фильмах «Славные парни» и «Казино» актер получил многочисленные номинации на «Оскар» и «Золотой глобус». За роль Джейка Ла Мотта в фильме Скорсезе «Бешеный бык» де Ниро получил «Оскар» и «Золотой глобус» как лучший актер. В нулевых де Ниро перестал часто сниматься и Скорсезе выбрал нового фаворита – молодого Леонардо Ди Каприо. Побывав уже Джеком из «Титаника», Ди Каприо начал воплощать на экране лучших героев Скорсезе. «Банды Нью-Йорка» стали дебютным совместным фильмом для Скорсезе и Ди Каприо. Затем следовали оскароносный «Авиатор» в 2004 году, «Отступники» в 2006 году, «Остров проклятых» в 2010. Самым успешным проектом считается «Волк с Уолл-стрит» 2013 года, который принес Ди Каприо «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль. Двумя годами позднее Скорсезе решил объединить своих любимых актеров и снял короткометражную комедию «Пробы» о том, кто же станет главной звездой следующего фильма. Но в реальной жизни борьбе не суждено случиться: Скорсезе анонсировал выход своего нового фильма «Убийцы лунного цветка» с Де Ниро и Ди Каприо в главных ролях. Фильм ожидается в 2021 году.