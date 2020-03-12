«Не время умирать»: непобедимый агент 007 возвращается на экраны

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12 марта 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели», Мария Агафонова ]

Джеймсы Бонды всех времен, фото: соцсети

В начале марта MGM и Universal официально объявили, что из-за эпидемии коронавируса премьера нового 25-того фильма о Джеймсе Бонде переносится с апреля на ноябрь 2020 года. На прошедшем Супербоуле зрители увидели новый трейлер фильма с заглавной песней в исполнении Билли Айлиш и Дэниелом Крейгом в роли Бонда. Крейг неоднократно признавался, что устал от этой роли, но сделал исключение. Мы решили вспомнить самых знаменитых Бондов серии в честь выхода юбилейного фильма о суперагенте 007.

Шон Коннери

Самый первый и самый оскароносный Бонд серии. Шон Коннери снялся в первом фильме «Доктор Ноу» в 1962 году. Его коллегой по фильму стала американская актриса Урсула Андресс, получившая «Золотой глобус» за роль Ханни Райдер в 1964 году. Бюджет самого фильма был небольшим, но сборы и награды картины положили начало серии о Джеймсе Бонде. Что характерно для «Доктора Ноу», так это отсутствие главных изюминок Бондианы – заглавной песни и начальной заставки. Уже при работе над вторым фильмом «Из России с любовью» режиссер Теренс Янг добавил узнаваемые каждому поклоннику черты. Заглавная песня второго фильма «From Russia with love» получила номинацию на «Золотой глобус» в 1965 году. Шон Коннери снялся в 9 фильмах серии и запомнился зрителям, как первопроходец и автор знаменитой фразы «Бонд. Джеймс Бонд».

Роджер Мур

Мур является самым великовозрастным Бондом, закончив сниматься в возрасте 57 лет. По признанию актера, первые попытки стать агентом 007 у него были еще в самом начале, но предпочтение отдали Коннери. Для соответствия своему герою Муру пришлось похудеть и подстричься. Но в 1985 году он снялся в последнем для себя части Бондианы «Вид на убийство», получившей премию «Золотой Глобус» за лучшую песню «A View to a Kill».

Тимоти Далтон

Далтон снялся в двух картинах о Джеймсе Бонде «Искры из глаз» в 1987 и «Лицензия на убийство» в 1989 году. В работе находилась третья часть с его участием под названием «Собственность леди», но съемки были приостановлены из-за судебных разбирательств продюсеров картины. Тимоти долго ждал своего часа, но время шло и актеру пришлось уйти из проекта. Авторы предложили Далтону роль Бонда в картине «Золотой глаз». Далтон вновь отказался, и тогда мир узнал о пятом Джеймсе Бонде.

Пирс Броснан

Следующим Бондом стал американский актер Пирс Броснан в 1995 году. С выхода предыдущей картины прошло 6 лет и продюсерам необходимо было создать новый сюжет, чтобы Бонда одобрили фанаты. «Золотой глаз», вышедший в 1995 году, стал самым кассовым фильмом Бондианы с 1979 года. Кинокритики отмечали природное обаяние Броснана и его мужественный образ. Сборы картины составили 1,5 миллиарда долларов, что также являлось рекордом. За участие в фильмах «Золотой глаз» и «Завтра не умрет никогда» Броснан дважды получал номинацию на премию «Сатурн» как лучший актер.

Дэниел Крейг

Нынешний Джеймс Бонд Дэниел Крейг начал свою историю в 2006 году с выходом фильма «Казино Рояль». И по сей день эта картина считается самой успешной частью Бондианы. Но появлению Крейга в данной роли предшествовали разногласия. Когда Пирс Броснан отошел от роли Бонда, ходили слухи, что новым агентом 007 может стать молодой Генри Кавилл. Режиссеры думали снять приквел о молодом Бонде, о начале его пути. Затем после появления первых трейлеров с Дэниелом Крейгом фанаты начали критиковать выбор режиссера: по их мнению, Джеймсом Бондом не может быть голубоглазый блондин. Но все изменилось с выходом фильма. В мировом прокате картина собрала 600 миллионов долларов, став самой прибыльной лентой вплоть до выхода «Скайфолла» в 2012 году. Крейг принял участие в четырех частях серии. К сожалению, пока он не принес заветных статуэток за роль суперагента, но критики возлагают большие надежды на юбилейный фильм «Не время умирать».