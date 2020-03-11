Как же быть: сделать громкую премьеру, соврав, или же сделать скучно, но сказав правду?

Аргументы Недели → Кино 13+

11 марта 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели», Диана Черникова ]

Исторические фильмы, фото: соцсети

В 21 веке создается и снимается множество фильмов, основанных на исторических событиях, но все ли они правдивы? В большинстве случаев в погоне за большими кассовыми сборами, режиссеры готовы допускать многочисленные неточности, фейк и, конечно же, гиперболу в каждом историческом событии.

Один из таких фильмов «Последний Легион». Он был посвящен падению Западной Римской Империи, когда многие были вынуждены бежать в Британию. Но фильм упустил много точностей, говоря лишь о том самом «пропавшем» Девятом Легионе. Фильм носит в себе невероятно глупый сюжет, гиперболизированные произошедшие исторические события, даже если анализировать их по базовым знаниям истории любого человека. Полный провал фильма также подытожил и актерский состав, где актеры даже не смогли погрузиться в ту эпоху и испытать на себе те ключевые события.

Фильм «Завоевание 1453» вполне вписывается в список провальных фильмов. На самом деле претензии к турецкому кинематографу бесконечны, так как они все время перевирают исторические события, да собственно и не скрывают данного факта. В фильме рассказывается о Падении Константинополя и последствия этой исторической катастрофы. Критики не высказывали своего негативного мнения режиссерам, но просто умоляли их снять хотя бы просто адекватное кино, а не его подобие. Заметьте, что о просто рассмотрении исторических фактов не было сказано ни слова.

Кинокартину «Призрак и тьма» лишь условно можно назвать исторической. В фильме учитывалась лишь та самая «киплинговская» атмосфера Африки в конце 19 века – это, конечно же, дополнительные плюсы этого творения, но явно не его спасение. Актерский состав даже не удосужились собрать достойный, возможно этот отбор проходил вслепую. Данный фильм можно было перенести в любую эпоху, а не пытаться подстраивать под 19 век, и никто бы не смог заметить сущих отличий.

«Железный рыцарь» - тот самый пример фильма, который достоин больших кассовых сборов, хотя он вовсе не соответствует историческим событиям. Создатели хотя бы потрудились над экшеном и яркими кадрами боев. В итоге вышла захватывающая и хорошо снятая история осады Рочестера – нереальная, но все же очень необычная. Дисклеймер данной картины предупреждает заранее, что события в фильме уже не соответствуют настоящей истории, за это стоит похвалить создателей данной картины.

Еще один шедевр мирового кинематографа, несмотря на исторические несоответствия в биографии Уоллеса, кроме одной сцены – сцены его казни, может претендовать на название «исторический фильм» - «Храброе сердце». Фильм, безусловно, меняет исторические мифы из белого в черное, это не плохо, но является лишним фактором в создании картины. Шотландцы постарались изменить исторические факты, дабы выставить свою страну в другом ключе, это похвально. Да к тому же фильм вышел блестящим.



