//Кино 13+
Исторические ляпы и ошибки фильма «Троя»
9 марта 2020, 22:44 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, писатель, блогер ]
//Кино 13+
9 марта 2020, 22:44 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, писатель, блогер ]
Алексей Надёжин
Олег Фочкин
Виктор Мартынюк
Юля Инамора
Елена Середа
Ульяна Меньшикова
Владимир Зыков
Илья Голубев
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В мире
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Экономика
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Политика
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В Санкт-Петербурге произошел взрыв на водородной станции на территории завода «Светлана» в Выборгском районе. После взрыва начался пожар. Из рядом стоящего со станцией…
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Всего лишь в 40 км группа охотников заметила медведя, который совершенно не боится людей и чувствует себя прекрасно в латвийских лесах. Любителей прогулок предупреждают…
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