Исторические ляпы и ошибки фильма «Троя»

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9 марта 2020, 22:44 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, писатель, блогер ]

Троя

Троя… Бесценный и удивительный фильм режиссёра Вольфганга Петерсона. Наверняка многие не раз его смотрели и поражались зрелищным батальным сценам.

И правда, у Петеросна получилось действительно зрелищно! Фильм, представленный в 2004 году, ясно рассказывает нам о последнем годе Троянской войне и ожесточённой борьбе за Елену Прекрасную, царицу Спарты и жену Менелая. Но, как и в любом историческом кино, здесь тоже есть место для анахронизмов, при чём, довольно больших. Исторические ляпы и ошибки – норма для большей части кинофильмов, повествующих о тех или иных реально существовавших персонажах. В «Трое» таких ошибок действительно хватает. Не стоит забывать, что фильм не только рассказывает о событиях XIII века до нашей эры, но и создан, собственно говоря, по «Илиаде» Гомера. Если бы не господин Гомер, мы едва ли узнали бы о том, что на самом деле случилось тогда в Малой Азии 3200 лет назад.

В фильме «Троя» отчётливо показано жестокое противостояние Илионского царства и Ахейского союза Греции. Агамемнон, царь Микен, задумал стать владыкой не только ахейских земель, но и всей Малой Азии. Всегда хотел именоваться не просто локальным царём, а «мегас басилевсом», владыкой всех владык. В картине Петерсона он представлен, как главный злодей. Это алчный и беспощадный деспот, ни ставящий ни во что даже собственных сторонников. Всё, о чём он грезит – это безграничная и бесконечная власть над всеми царствами. Приам – же его ярая противоположность. Мудрый и справедливый владыка Трои, рассудительный и спокойный. Вот только Агамемнон никогда не убивал Приама, и при этом никак не мог лишиться жизни от Брисеиды, сестры Париса, главного героя фильма.

Если кто читал «Илиаду» в оригинале, то знает, чем закончилась в итоге история Париса и Елены, а заодно и всего противостояния Трои с Ахейцами. Здесь же всё вывернуто наизнанку. Менелай спокойно умирает от рук Гектора. Елена и Парис спасаются вместе на корабле Энея, чтобы проследовать в заветную Италию. А что до Ахиллеса… Этот парень погибает от стрелы, вонзившейся в лодыжку. И стрела эта смертоносная выпущена из рук Париса. Подобное кино едва ли стоит называть историческим. Скорее фэнтези, созданное по мотивам произведения «Илиада» от бесценного Гомера. Фэнтези, но никак не исторический фильм. Хотя и к фантастике фильм едва ли стоит относить на сто процентов. Ведь Боги здесь фигурируют лишь только один раз, и представлены в лице матери Ахиллеса. Ни Зевса, ни Афродиты, ни Геры мы так и не увидели.

К сожалению, в фильме мы так же не находим ни Мемнона, ни амазонок, и ни иных известных персонажей Гомера, игравших важную роль в Троянской войне. Отсутствует и царь аргосцев Диомед, сподвижник Агамемнона. А ведь было бы интересно, если режиссёр включил в кино того же Мемнона, прибывшего на помощь Трое из самой Эфиопии. Удивительно и то, что в фильме говорится про хеттов, которые, по словам Агамемнона, могут пойти войной на греков в случае их поражения от троянцев. Но ни слова не произносится о могучей державе на юге, которая реально ненавидела ахейцев. Про Древний Египет здесь не сказано ничего. Хотя египтяне тщательно следили за ситуацией в Малой Азии, и судьба Трои была им не безразлична. Ведь ахейцы частенько грабили египетские суда на море.

Недаром ведь одна из версий гласит, что именно ахейцы и есть те самые легендарные Народы Моря, о которых так много твердили фараоны. Конечно, события Троянской войны – слишком древние для восприятия. Точной информации о том, что тогда случилось, практически нет. Но если помыслить стратегически, то фараонам было категорически невыгодно, чтобы Трою уничтожали какие-то варвары. Если Гомер описал про Мемнона, пришедшего из Эфиопии на помощь троянцам, то не исключено, что его послали туда не без одобрения фараонов. Ведь Эфиопия в те времена была тесно связана с Египтом. Уж Гомер-то наверняка знал, о чём писать. Тогда ещё не было развито искусство вымысла и фантастики. Писали, как правило, про то, что случалось на самом деле.

Рассуждать об анахронизмах самого фильма можно вечно. И какой же стоит сделать вывод? А вывод в том, что как всегда взыграла безудержная фантазия режиссёров и сценаристов. Финал получился очень интересным. С одной стороны хэппи энд в лице спасения Париса и Елены на корабле Энея. А с другой стороны – катастрофа в лице уничтожения Трои ахейцами.

В живых после всей этой катавасии остаётся лишь один Одиссей, герой Шона Бина. К великому изумлению, Одиссей вовсе не погибает, как его многочисленные соратники, а становится главным покорителем Илиона. Он-то и становится тем самым победителем Троянской войны.