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7 марта 2020, 21:44 [ «Аргументы Недели», Мария Агафонова ]

Лучшие картины о сильных женщинах к 8 марта

8 марта – праздник всех женщин мира. В этот день поздравляют мам, бабушек, сестер и дочерей. Многие считают, что женщины – хрупкие существа, нуждающиеся в защите. Мы предлагаем развеять этот миф и доказать, что женская судьба бывает тяжела и только сильная духом справится с трудностями. Ниже список фильмов о смелых женщинах, которые можно посмотреть праздничным вечером.

Маленькие женщины

Американский драматический фильм Греты Гервиг вышел в 2019 году, снятый по одноименному роману Луизы Мэй Олкотт. Сюжет картины разворачивается вокруг четырех сестер семьи Марч, потерявших родную мать во время гражданской войны в США. Молодые девушки сталкиваются с горем и должны научиться жить заново. В картине четко обозначены феминистические взгляды: борьба за право женщин голосовать, равноправие мужчин и женщин. Книга была написана в 1868 году, но главная мысль актуальна и сейчас. На премии «Оскар» в 2020 году лента была номинирована 6 раз, но получила статуэтку за лучшие костюмы.

Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Мощная роль Фрэнсис Макдорманд в драме 2017 года. Мать-одиночка Милдред Хейз пытается раскрыть убийство дочери-подростка Анжелы, но полицейские города не реагируют на запросы женщины. Для огласки преступления Милдред ставит на въезде в город три билборда, обвиняя полицию в бездействии. В 2018 году Макдорманд получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль.

Малена

Вернемся к классике и вспомним потрясающую роль итальянки Моники Беллуччи. Это история о вдове, которая была окружена сплетнями и слухами о своей личной жизни. Муж Малены погиб на войне, и она надеялась наладить свою жизнь с другим человеком. Но по городу пошли грязные слухи о женщине, с ней перестали здороваться, отвернулись близкие. Малена решает воспользоваться ситуацией и жить по собственным правилам. После этой картины Моника проснулась всемирно известной актрисой. Сила и дух ее несчастной героини стали первым шагом к преображению и счастью.

Скрытые фигуры

История о талантливых математиках-афроамериканках, вручную проводящих вычисления для НАСА. Действия картины разворачиваются в 1960-е годы в США. Помимо цвета кожи и пола, женщины сталкиваются с дискриминацией в профессии. Фильм основан на реальных событиях, затрагивающих начало космической программы «Меркурий». В ролях сильная троица – Тараджи П. Хенсон, Жанель Монэ и Октавия Спенсер. В 2016 году картина выиграла премию «Спутник» в номинации «лучший актерский ансамбль».

Фрида

Биографический фильм о великой мексиканской художнице Фриде Кало. Судьба этой женщины была поистине тяжелой: несмотря на абсолютный талант, в 18 лет Фрида попала в тяжёлую аварию. Врачи сообщили о том, что Кало не сможет ходить. Тогда отец девушки принес холст и поставил рядом с кроватью дочери. Фрида начала писать картины, не вставая, ее работы были признаны шедеврами искусства. Во время болезни опорой для художницы стал муж Диего Ривера. Их сложные отношения, сильная любовь, страшная болезнь и великолепные картины – об этом лента режиссера Джули Теймор. Роль Фриды исполнила мексиканская актриса Сальма Хайек.