Актеры без оскара: кто из голливуда до сих пор не признан киноакадемией

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6 марта 2020, 09:41 [ «Аргументы Недели», Мария Агафонова ]

Актеры без оскара

В 2016 году каждый из нас наблюдал за долгожданной победой Леонардо ли Каприо на «Оскаре». Многострадальную статуэтку актер получил за роль Хью Гласса в фильме «Выживший». Спустя четыре года свой первый «Оскар» наконец выиграл Хоакин Феникс за блистательную роль Джокера. Но остались еще те знаменитости, кому пока не довелось подержать заветный приз в руках.

Джонни Депп

Капитан Джек Воробей, Джон Диллинджер, Геллерт Грин-де-Вальд… Роли в исполнении Деппа можно перечислять бесконечно. Даже грустная улыбка Эдварда Руки-ножницы вызывает восхищение. Но Джонни до сих пор не был назван лучшим актером. В последние годы франшиза «Пираты Карибского моря», из-за которой Депп стал всемирно известен, потеряла свой былой шарм. Депп стал реже сниматься в сильных картинах, бракоразводный процесс с актрисой Эмбер Херд испортил его репутацию. Сможет ли Джонни подняться на вершину пьедестала? Ждем и надеемся.

Киану Ривз

Трилогия «Матрица», выходившая с 1999 по 2003 годы, сделала открытие в мировом кинематографе. Молодой Киану Ривз превратился в актера планетарного масштаба после выхода первой части на большие экраны. Затем следовали главные роли в фильмах «Константин» и «Джон Уик», которые стали визитной карточкой актера. Но, к сожалению, жанры кинолент, в которых участвует актер, не подходят для номинации на «Оскар». Тем не менее, Киану остается востребованным, кумиром миллионов фанатов по всему миру. По последней информации, Ривз вернется на большие экраны в роли Нео в 2020 году.

Уилл Смит

Уилл Смит является одним из самых известных комедийных актеров Америки. В его списке работ такие картины как серия фильмов «Люди в черном», драма «Али» про величайшего боксера в истории, душераздирающая постапокалиптика «Я – легенда». За роль Мохаммеда Али Смит получил номинацию в категории «лучшая мужская роль» в 2002 году, но тогда статуэтку забрал с собой Дэнзел Вашингтон.

Эдвард Нортон

Эдвард Нортон прославился в 1999 году после выхода «Бойцовского клуба», снятого по мотивам одноименного романа Чака Паланика. Роль рассказчика в тандеме с Брэдом Питтом принесла Нортону мировую известность. Но номинацию на «Оскар» не принесла. Годом ранее за участие в скандальной «Американской истории Х» Нортон был номинирован на «Оскар» как лучший актер, но безуспешно.

Сэмюэл Л. Джексон

Один из любимых актеров Тарантино Сэмюэл Л. Джексон снялся в таких картинах гения как «Джеки Браун», «Убить Билла 2» и «Криминальное чтиво». За роль в последней Джексон получил номинацию на Оскар за лучшую мужскую роль второго плана. Но победа обошла его стороной – академия признала победителем Мартина Ландау за роль в фильме «Эд Вуд» Тима Бертона. В итоге Джексона наградила статуэткой в такой же номинации Британская академия кино BAFTA.

Роберт Дауни-младший

Железный человек Дауни-младший давно является кумиром миллионов подростков по всему миру. Роль супергероя сделала актера одним из самых богатых в Голливуде. Но киноакадемия пока еще не признала талант Роберта. В 1993 году актер снялся в картине «Чаплин» режиссера Ричарда Аттенборо. На экране Дауни-младший воплотил образ легендарного Чарли Чаплина. Он получил номинацию за лучшую мужскую роль, но ситуация вновь исправила BAFTA и вручила актеру свою фирменную маску. У актера еще все впереди и мы надеемся, что он впечатлит киноакадемию своей блистательной игрой.

В 2016 году каждый из нас наблюдал за долгожданной победой Леонардо ли Каприо на «Оскаре». Многострадальную статуэтку актер получил за роль Хью Гласса в фильме «Выживший». Спустя четыре года свой первый «Оскар» наконец выиграл Хоакин Феникс за блистательную роль Джокера. Но остались еще те знаменитости, кому пока не довелось подержать заветный приз в руках.