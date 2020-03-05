Трагедия или комедия: что происходит на съемочных площадках

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5 марта 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели», Мария Агафонова ]

Съемочная площадка "Джокер", фото: соцсети

Профессия актера не только одна из самых увлекательных, но одна из самых опасных. Актерам зачастую приходится выполнять трюки без дублеров, рисковать своей жизнью прямо на съемочной площадке. Но по признаниям знаменитостей, иногда процесс создания фильма может быть веселым и запомнится на всю жизнь! «Аргументы недели» расскажут о самых трагических и комических случаях.

Ума Турман на площадке «Убить Билла»

Творческий дуэт Умы Турман и Квентина Тарантино называли самым красивым в кинематографе. Режиссер снял Уму в нескольких великих картинах, таких как дилогия «Убить Билла» и «Криминальное чтиво». Но крепкую дружбу разрушил один нечастный случай.

В одном из интервью Турман признавалась, что на съемочной площадке «Убить Билла» опасные трюки Тарантино ее просил выполнить самостоятельно. Во время съемки сцены, где героиня Турман едет на машине по неровной дороге на большой скорости, актриса попала в аварию и врезалась в дерево. Девушка получила травмы головы и живота. Она считала, что больше не сможет ходить. Но Тарантино не сожалел о своей просьбе. Через две недели после окончания съемок Ума Турман подала на кинокомпанию Miramax в суд, а тандем Тарантино-Турман прекратил свое существование.

Иллюзия обмана

В 2013 году в прокат вышел фильм «Иллюзия обмана» с Джесси Айзенбергом и Айлой Фишер в главных ролях. В одной из сцены героиня Айлы выполняет трюк в закрытом бассейне с цепями на ногах. По словам актрисы, во время съемок не было дублера и все трюки она выполняла сама. Но в какой-то момент ее ноги запутались в цепях и актрисе пришлось задержать дыхание на 4 минуты! Это были самые страшные минуты в жизни актрисы, но все обошлось, и съемочная группа помогла ей выбраться.

Сергей Бодров и трагедия в Кармадонском ущелье

В 2002 году российский актер Сергей Бодров-младший принялся за съемку собственного фильма «Связной» в качестве режиссера. Для нее была выбрана локация в Кармадонском ущелье в Северной Осетии. 20 сентября 2002 года произошел катастрофический сход ледника Колка. В это время съемочная группа «Связного» во главе с Бодровым находилась в поселке Верхний Кармадон. Около ста человек погибли, а Бодров-младший и его коллеги были объявлены пропавшими без вести. Их не нашли до сих пор.

Полицейский Рено

Если Жан Рено окончательно устанет от профессии актера, он запросто попробует себя в чем-то другом. Например, станет полицейским. В 1994 году на съемках фильма «Леон» с актерами произошел веселый случай. Во время прогона одной из уличных сцен, мимо площадки пробежал настоящий воришка. Но так как Рено был одет в форму полицейского, то, увидев преступника, сразу схватил его, чем помог местной полиции.

Джаред или Джокер?

Джаред Лето попробовал себя в роли главного злодея DC в фильме «Отряд самоубийц». Для того чтобы стать Джокером, Джареду Лето психологически необходимо было одеваться и вести себя как персонаж. Коллеги по фильму настолько привыкли к Джареду-Джокеру, что каждый раз боялись его безумного появления. А еще он «радовал» актеров подарками – например, Марго Робби он подарил крысу в конверте. Жутковато, правда?

Вязальщица Робертс

Во время съёмок фильма «Ларри Краун» Том Хэнкс подшучивал над хобби Джулии Робертс – она любила вязать и делала это почти всегда. Хэнкса это так развеселило, что он решил разыграть актрису. Перед началом съемочного дня он раздал коллегам экспресс-курс по вязанию. К тому моменту, как Робертс появилась на площадке, вся съемочная группа усердно вязала. Джулия не обиделась, а только с энтузиазмом начала подсказывать и давать советы. Шалость удалась!