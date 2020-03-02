Топ лучших и худших ремейков последних лет

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2 марта 2020, 23:06 [ «Аргументы Недели», Мария Агафонова ]

кино, pixabay.com

Среди истинных киноманов из года в год ведутся споры о том, можно ли считать ремейки известных фильмов отдельным предметом киноискусства.

Но одно отрицать невозможно – эти картины давно заняли нишу в кинематографе. Зачастую ремейки получаются качественнее и интереснее своих оригиналов. Предлагаем вспомнить лучшие и худшие из них.

Оно (2017)

Экранизация одноименного романа Стивена Кинга вызвала восторг среди кинокритиков. Последняя неудачная попытка снять историю о клоуне Пеннивайзе была в 1990 году, которая не увенчалась успехом. Режиссер телесериала Томми Ли Уоллес сделал клоуна не страшным, а несуразно смешным. Все дело в формате – телевидение не позволяло транслировать кровь и убийство детей.

Но в 2017 году все изменилось: мощный актерский состав, приближенный к оригиналу сюжет и внушающий страх Пеннивайз принесли фильму положительные отзывы критиков.

Популярный сайт с рецензиями Rotten Tomatoes отметил игру детей-актеров, а российская пресса назвала «Оно» лучшим фильмом ужасов 2017 года. В 2019 году вышла вторая часть дилогии с Джеймсом Макэвоем в главной роли.

Хатико (2009)

Мало кто знает, что «Хатико: Самый верный друг» с Ричардом Гиром в главной роли – это не первая киноистория о верном псе. Первыми историю о Хатико перенесли на экраны именно японцы в 1987 году. 22 года спустя швед Лассе Халльстрем представил миру самую слезливую историю дружбы человека и собаки.

Она основана на реальных событиях – пес Хатико породы акита несколько лет ждал своего хозяина на станции Сибуя в Токио. Но этого не произошло – хозяин пса умер, тем не менее Хатико смог доказать свою любовь и преданность.

Кинг-конг (2005)

Первый фильм о гигантском монстре вышел почти 90 лет назад в 1933 году. Это была черно-белая немая лента, идея которой принадлежит американскому режиссеру Мериану Куперу.

В 2005 году Питер Джексон захотел создать ремейк, дополненный новыми цифровыми спецэффектами. К тому моменту Джексон хорошо зарекомендовал себя, сняв несколькими годами ранее трилогию «Властелин колец».

Бюджет нового фильма о Кинг-Конге составил 207 миллионов долларов. Фильм стал лауреатом премий «Оскар» и BAFTA. Питер Джексон и Наоми Уоттс стали лауреатами премии «Сатурн» как лучший режиссер и лучшая актриса.

Звездный путь (2009)

Одиннадцатый фильм франшизы режиссера Джей Джей Абрамса собрал восторженные отзывы критиков.

Популярный агрегатор рецензий Rotten Tomatoes высоко оценил ремейк, дав картине 94 процентов из 100. Американский актер Закари Куинто прекрасно исполнил роль Спока, которого много лет играл ушедший в 2015 году Леонард Нимой. Фильм занял 13 место по кассовым сборам в 2009 году, став самой популярной частью серии.

Король Лев (2019)

Оригинальный «Король Лев» - настоящий шедевр студии Disney - отметил 25-летие в 2019 году и по праву может считаться легендарным.

Поэтому никто ранее не пытался снять ремейк на «Короля Льва» под страхом встретить волну негодования. Но режиссер Джон Фавро решился. Фильм заработал более 1,6 млрд долларов в прокате, превысив бюджет в 6 раз. Сюжет повторяет оригинальный мультфильм, поэтому весь акцент был сделан на музыкальном сопровождении и спецэффектах. У картины была мощная рекламная кампания, Бейонсе и американский певец Дональд Гловер исполнили заглавные песни картины.

Кошмар на улице Вязов (2010)

Ремейк десятилетней давности именуется самым скучным фильмом серии. Секрет такого «успеха» прост – режиссер картины Сэмюэл Байер пытался сделать акцент на успешном прошлом персонажа Фредди Крюгера, рассчитывая на любовь преданных фанатов ужастика.

Но все вышло иначе: разгромные рецензии, низкий рейтинг, скудные спецэффекты. Даже популярная считалочка Крюгера не вызывала должного страха у зрителей. Как итог – оценка 15 из 100 от Rotten Tomatoes.

300 спартанцев (2006)

Ремейк картины 1962 года с Джерардом Батлером в главной роли. Фильм рассказывает о битве 300 спартанцев под командованием царя Леонида с огромной персидской армией при Фермопилах.

Демонический образ Персии в фильме вызвал бурную критику от иранских властей. Иран утверждал, что авторы «оскорбили персидскую цивилизацию», создали из истории государства комедию. Больше всего акцент был сделан на женоподобном образе персидского царя, что не соответствует действительности и оскорбляет иранский народ.

Тем не менее, картина выиграла две премии «Сатурн», а реплики главных героев стали интернет-мемами.

Вий (2014)

Отечественная картина, экранизация повести Николая Гоголя. Это совместное производство России, Великобритании, Украины, Германии и Чехии. Главную роль исполнил британский актер Джейсон Флеминг.

Сюжет картины снят по предшествующей версии оригинальной повести писателя. Авторы решили показать параллельную реальность художественного мира «Вия», как изначально задумывал Гоголь.

Фильм получил смешанные отзывы критиков. Сдержанно о картине отозвались критики «Афиши», «Искусства кино», «Ведомостей». К удивлению, по сборам «Вий» стал лучшим российским фильмом 2014 года.

Фильмы, представленные в этом рейтинге, достойны вашего внимания. Советуем данные картины к обязательному просмотру!