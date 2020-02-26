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26 февраля 2020, 19:28 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

кино, pixabay.com

Харви Вайнштейн – известный и некогда успешный голливудский продюсер. За свою карьеру он успел поработать с такими популярными режиссёрами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес, Франко Дзеффирелли.

Среди самых потрясающих проектов, реализованных под продюсированием Вайнштейна, можно выделить такие франшизы, как «Убить Билла» и «Властелин Колец», или такие фильмы, как «Банды Нью-Йорка», «Факультет» и «Криминальное чтиво». Продюсер был настоящим титаном Голливуда, богатым, влиятельным и властным, у него были связи, непоколебимая репутация, авторитет и профессиональный «нюх» на таланты в области кино. Однако все это окончательно обрушилось 24 февраля, после того, как суд присяжных признал Вайнштейна виновным и отправил отбывать наказание в тюрьму сроком до 25 лет. И все потому, что под маской успешного голливудского продюсера скрывался, по мнению многочисленных жертв Вайнштейна, настоящий насильник и зарвавшийся преступник.

голливудский продюсер Харви Вайнштейн

Процесс по делу Харви Вайнштейна тянулся с 2017 года. За это время следствие насчитало несколько десятков жертв продюсера. За это время зародилось движение MeToo, которое призвало общественность обратить внимание на безнаказанность домогательств со стороны мужчин, обладающих властью. Наконец, за это время раскрылись имена ещё нескольких насильников, которые пользовались своим служебным положением. С 2017 года заработал целый механизм борьбы с насилием и домогательствами, который навсегда изменил шоу-бизнес в США, изменил тенденции Голливуда.

Обвинения и процесс

Началось все с того, что в 2017 году американская газета The New York Times публикует интервью с актрисой Эшли Джадд («Фрида» 2002, «Саймон Бирч» 1998), в котором женщина рассказывает о сексуальных домогательствах со стороны продюсера. Уже на тот момент это сильно ударило по карьере Вайнштейна: крупная компания Weinstein Company разрывает профессиональные отношения с продюсером. Так, постепенно Вайнштейн становился изгнанником, аутсайдером Голливудской жизни. Однако это было только начало.

Позднее в домогательствах, попытках изнасилования и насилии его обвинили около восьмидесяти женщин. Среди них такие голливудские звезды, как Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, которые, казалось бы, должны были и сами обладать достаточной властью для того, чтобы избежать подобных инцидентов. Ведь такое распутное поведение продюсера якобы открывало дорогу к славе, а оказалось, что Вайнштейн настолько упивался властью, что домогался всех, кого угодно, и не боялся наказания. При этом о его поведении знали многие крупные деятели американского кинематографа, Квентин Тарантино, например, но никто не был в силах повлиять на ситуацию, поэтому Вайнштейн продолжал работать без опасений за свою жизнь и свободу.

актриса Эшли Джадд

Наконец, 25 мая 2018 года продюсера арестовали по обвинению в принуждении к оральному сексу актрисы Люсии Эванс в 2004 году и в изнасиловании женщины, имя которой не раскрывалось. Вайнштейн выплатил залог размером в миллион долларов и был отпущен судом с браслетом слежения после выдвинутых обвинений. На свободе у продюсера стало ухудшаться здоровье: испортилось зрение, начались проблемы со спиной и, как следствие, с передвижением. Многие противники Вайнштейна, возненавидевшие его из-за сексуального скандала, посчитали такие внезапно образовавшиеся заболевания попыткой вызвать жалость и создать образ «дряхлого старика», чтобы разжалобить суд присяжных. Однако разжалобить никого так и не получилось, и 24 февраля 2020 года Вайнштейна посадили в тюрьму на 25 лет. Он чудом избежал пожизненного заключения, однако фактически для него это не имеет значения, так как остаток жизни он и проведёт в тюрьме.

Реакция на приговор

В основном приговор в США встретили с воодушевлением, как победу правосудия над беспределом и преступной безнаказанностью насильников Голливуда и не только. При этом комментарии были достаточно хлесткими и жёсткими, несмотря на то, что своё наказание продюсер уже получил. Так, например, высказалась актриса Мира Сорвино:

«Эра безнаказанности могущественных мужчин, насилующих людей, окончена. Он будет гнить в тюрьме, как того и заслуживает, а мы начнем процесс исцеления»

актриса Мира Сорвино

Другая актриса Тина Чен также поделилась своим мнением:

«Вердикт жюри — мощный посыл миру о том, как все изменилось с того момента, как люди, заговорившие против Вайнштейна, разожгли огонь неудержимого движения. Пока мы празднуем этот исторический момент, наша борьба с системой, которая изначально позволила серийному абьюзеру вроде Харви Вайнштейна надругаться над женщинами, продолжается. Всем абьюзерам и могущественным силам, защищающим их, стоит понять, обратного пути нет»

Сам Вайнштейн, кажется, был до конца уверен в своей безнаказанности. Так, например, адвокат продюсера поделился своими наблюдениями и заявил о том, что Харви Вайнштейн был шокирован приговором и постоянно повторял, что не виновен, удивлялся, как это могло произойти в США. На заседание, по словам очевидцев, он отправлялся уверенно и спокойно, видимо ожидая, что суд его помилует, чего не случилось.

Движение MeToo и новые тенденции Голливуда

Харви Вайнштейн – не единственный известный насильник США. Движение MeToo, которое зародилось на волне раскрытия аналогичных преступлений, захлестнуло весь Голливуд, США и в целом весь Западный Мир. Среди обвиняемых в домогательствах, шантаже и насилии многие некогда популярные звезды кинематографа и шоу-бизнеса. Среди них испанский оперный певец Пласидо Доминго, против которого выдвинули обвинения в 2019 году, американский актёр Кевин Спейси, его другой актёр Энтони Рэпп обвинил в попытке склонить к сексу, когда тому было 14 лет. Комик Луи Си Кей, режиссёры Бретт Ратнер и Джеймс Тобак (его обвинили около 300 женщин). Тенденции раскрытия такого рода преступлений получили название «Эффекта Вайнштейна», а движение, которое образовалось вокруг проблемы шло под лозунгом Me Too.

испанский певец Пласидо Доминго

Новое движение женщин, подвергшихся домогательствам со стороны продюсеров, режиссеров и других мужчин у власти, сильно изменило Голливуд. И речь идёт не только о том, что некогда влиятельные голливудские деятели сегодня становятся изгнанниками и подсудимыми. Появляется, например, ряд новых тем, о которых желают говорить «чистые» американские продюсеры, режиссеры и сценаристы. Если раньше многие криминальные фильмы посвящали проблемам коррупции, наркоторговли, разгулу бандитизма, то сегодня в этот перечень становится новая тема для социальной драмы или детективного триллера – насилие и сенсуальные домогательства. Так, например, в 2019 году вышел фильм «Скандал», который посвящён теме Me Too.

В целом, движение тесно связано с феминизмом: сексуальный скандал, в котором был замешан Харви Вайнштейн и другие голливудские деятели, дал толчок для новой волны феминистских фильмов о сильных и независимых женщинах или угнетении «слабого пола». Среди них, например, номинированный на Оскар в 2020 году, фильм «Маленькие женщины» (2019) или сериал «Рассказ служанки». Все это отлично вписалось в тенденции последних лет, нацеленные на достижение всеобщего равенства в обществе. И движение MeToo сделало очень много для популяризации новых идей через творчество голливудского кинематографа.

кадр из фильма «Скандал»

А то, что Харви Вайнштейн не остался без наказания, даст ещё один толчок для новой волны идей, тенденций и веяний. Они будут направлены на борьбу со старым укладом, который зачастую диктовал особые унизительные правила существования для женщин в бизнесе. Настанет эпоха, когда жертвы станут говорить со своими обидчиками с позиции силы. А это в свою очередь может привести к совершенно непредсказуемым последствиям. Так, например, многие опасаются, что тенденция борьбы с домогательствами, может сказаться на карьере невиновных мужчин. Однако этого стоило ожидать: западный шоу-бизнес сместился с одной радикальной позиции, в сторону другой радикальной позиции. Ещё десять лет назад для многих людей формулировка «добилась через постель» была чем-то абсолютно нормальным, а сегодня один неправильно истолкованный взгляд может лечь в основу обвинения в домогательстве. Хотя это ни в коем случае не касается Вайнштейна и других преступников, чья вина полностью доказана.