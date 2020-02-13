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13 февраля 2020, 19:48 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

фильмы, pixabay.com

Зрители привыкли, что фильмы о серьезных вещах, нужно снимать в серьёзной манере. Однако есть ряд режиссёров, которые нарушили эти правила и сняли потрясающие фильмы, в необычной форме повествуя о таких темах, как война, политика или даже фашизм.

Тематика фильма всегда задаёт ему определенную стилистику и ритм. Если режиссёр взялся снимать фильм о войне, то он, руководствуясь законами логики, скорее всего начнёт снимать масштабное полотно, насыщенное впечатляющими схватками, драматическими утратами и серьёзным настроением. Редко, когда автор фильма поднимает важный и для кого-то болезненный вопрос в шутливой, ироничной форме. Однако и такое бывает, и зачастую, когда так случается, фильм получается действительно потрясающим.

Запретили в России

кадр из фильма «Кролик Джоджо»

фото:соцсети

Одним из таких фильмов можно назвать номинанта на премию Оскар в 2020 году «Кролика Джоджо» от противоречивого и достаточно провокационного режиссера Тайки Вайтити. Фильм так и не появился в прокате российских кинотеатров. И причин может быть множество. Среди основных: кинокомпания Disney даже не предложила нашим прокатчикам права на показ фильма после неудачной истории с картиной «Смерть Сталина». Так как «Кролик Джоджо» в странной форме затрагивает фактически запретную для российской аудитории тему, он и не был показан в России, хотя найти этот фильм в сети с переводом на русский язык не сложно.

А фильм действительно необычный. На первый взгляд, можно даже сказать, что картина пошлая и аморальная, но стоит вглядеться в саму суть, чтобы понять, что это не так. Фильм повествует о периоде жизни маленького мальчика, живущего в фашистской Германии в период Второй Мировой Войны. Он стал ярым поклонником режима, мечтающим сражаться и выполнять любую работу на благо своей страны. Он ненавидит и даже боится людей еврейской национальности, доверяя пропагандистским сообщениям. Наконец, у него появляется вымышленный друг в обличии Адольфа Гитлера. Все это могло бы стать безнравственной чёрной комедией, если бы фильм не рассказывал о раннем взрослении ребёнка, который отказывается от бесчеловечных идеалов режима в пользу любви, понимания и сострадания.

В фильме полно чёрного юмора, но он лишь высмеивает антигуманные идеи нацистского режима. В целом фильм стал хорошей необычно снятой драмой о доверчивом маленьком мальчике, который хочет стать взрослым нацистом, но становится настоящим мужчиной. Яркого «Кролика Джоджо» можно поставить в противовес мрачному и трагическому «Пианисту» Романа Полански. Но тон фильма далеко не так важен, как его содержание, а содержание, что у одного, что у другого фильма очень серьезное.

О режиме

кадр из фильма «Амаркорд»



фото:соцсети

Продолжая тему нацизма и фашизма нельзя обойти стороной два фильма от представителей классики итальянского кинематографа. «Конформист» (1970) Бернардо Бертолуччи и «Амаркорд» (1973) Федерико Феллини – это очень странное, экспериментальное кино. Первый фильм соответственно рассказывает об инфантильном агенте нацистской Германии, второй о жизни небольшого итальянского городка во времена режима Бенито Муссолини.

«Амаркорд» – это сочетание авторского и массового кино, в котором нет сюжета в классическом понимании. Сюжет здесь заменяется местом, к которому привязан фильм, а этим местом стал итальянский город. Фильм повествует обо всем: о жизни людей, об их заботах, стремлениях, неудачах. Но все это происходит на фоне закрепления режима Муссолини, который эхом то тут, то там зачастую трагически отзывается в жизни простых итальянцев.

А «Конформист» фактически повествует о том, как преданный идеалам нацистской Германии мужчина (на что указывает название фильма) берётся выполнять ответственное задание по устранению профессора-антифашиста. Картина раскрывает идею того, что если ты стал законопослушным гражданином преступного государства, то ты и сам стал преступником. Интересно и то, как именно Бертолуччи критикует фашизм: он это делает не через рассказы о чудовищных преступлениях нацистов, а через высмеивание слепой преданности и оторванности от реальности последователей режима.

Про политику

Политические высказывания далеко не всегда содержатся в фильмах снятых сдержанно и серьезно, с заявкой на полное погружение в политический дискурс. Более того, не всегда такие фильмы могут рассказать зрителю о чем-то новом, хотя именно такие фильмы и снимают, когда хотят показать, насколько ужасной может быть власть и подконтрольные ей государственные органы. Есть драматическая картина «Серпико» Сидни Люмета, рассказывающая о коррупции в полиции США, есть «Таксист» Мартина Скорсезе, который в том числе винит власти в разгуле преступности. А есть режиссёр Уэс Андерсон, который отнёсся к теме политических заявлений в свойственной ему манере.

кадр из фильма «Остров собак»

фото:соцсети

Уэс Андерсон известен необычайным и неповторимым стилем своих фильмов. Это всегда симметрия, центрирование, пастельные тона, странная игра актеров, необычные декорации и костюмы и многое, многое другое. Он особенно известен по таким картинам, как «Отель Гранд Будапешт», «Семейка Тененбаум» или «Королевство полной луны». Наконец, в 2018 году он снял мультипликационный кукольный фильм «Остров собак», в котором наглядно отобразил, как на самом деле работает государственная пропаганда, коррупция и преступления власти против общества. Взяв за основу сюжета тайное противостояние «кошатников», находящихся во власти, против «любителей собак», Уэс Андерсон рассказал поразительную историю. Он показал, как именно органы власти формируют ложные мифы об «оппозиции» или «угрозе из-за рубежа», как это внушается людям, как уничтожаются улики и неугодные свидетели, и как во всем этом участвуют пресса и телевидение. И повествуется все это через местами очень смешную историю о том, как мальчик ищет своего любимого питомца, сосланного на мусорный остров собак. Трогательный, смешной и, вместе с тем, очень злободневный фильм.

О Холодной Войне

Стэнли Кубрик – ещё один голливудский режиссёр, прославившийся благодаря своему неповторимому стилю. Он снял великолепной красоты картину «2001 год: Космическая Одиссея», применяя самые прогрессивные на момент 1968 года технологии кинематографа. Однако не только качество съемки, но и содержание фильмов Кубрика поражает сознание. Среди таких фильмов под его авторством картина с безумно длинным названием: «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу».

кадр из фильма «Доктор Стрейнджлав, или

Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу»

фото: соцети

Фильм стал удивительной сатирой на противостояние СССР и США в период разгара Холодной Войны. По сюжету картины командир военно-воздушной базы США сходит с ума. В голове у него появляется маниакальный страх того, что коммунисты собираются украсть у американцев «бесценные телесные соки» (их суть в фильме практически не объясняется). Под воздействием такой странной одержимости он отправляет целую эскадрилью американских бомбардировщиков с ядерным вооружением в сторону СССР с целью открытого нападения и делает процесс атаки неостановимым и необратимым. Фильм стал потрясающей сатирой на американское общество и его ценности и страхи, карикатурно представил политиков США и СССР, по сути повествуя о последних часах до конца света.

кадр из фильма «Хранители»

фото:соцсетей

Другим фильмом, который необычно раскрыл тему Холодной Войны, можно назвать картину Зака Снайдера «Хранители», снятую по мотивам одноименного комикса Алана Мура. Картина сосредоточена вокруг жизни супергероев в период противостояния США и СССР. В основном «Хранители» раскрывают идею о том, какими были бы супергерои, если бы они существовали в реальности. Попутно фильм критикует Холодную Войну, раскрывая ужасы этого противостояния сверхдержав через супергеройский детектив.

Антивоенное кино

Фильмы о войне тоже могут быть сняты необычно. Так, например, картина Кристофера Нолана «Дюнкерк» повествует об эвакуации трёхсот тысяч солдат, загнанных фашистами в ловушку. Отличительной чертой этого фильма стало сокращение любых диалогов до минимума, практически полное отсутствие боевых сцен, а самое главное, в фильме не показывают фашистов, которые, тем не менее, участвуют в действии картины. Фашисты здесь стали невидимой угрозой, потусторонней силой, угрожающей главным героям, и оттого любое соприкосновение с врагом выглядит поистине пугающим.

кадр из фильма «Дюнкерк»

фото: соцсетей

Ещё один фильм Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка» повествует о войне во Вьетнаме, о столь болезненной теме для американцев. Но фильм получился не банальным полотном о войне, а экспериментальной картиной. Ведь ужасы Вьетнамской кампании для героев фильма начинаются не с десантирования на территорию враждебной страны, а с центра подготовки новобранцев в ряды солдат. Первая часть фильма повествует о том, как ещё неопытные парни призываются в армию и проходят курс ускоренной подготовки к боевым действиям. И уже эти первые тридцать минут фильма показывают, как война ломает человека. Ломает ещё на «мирной» территории, до погружения в «самое пекло». Фильм повествует о том, что жизнь на войне может оборваться в любую секунду, даже в центре подготовки солдат.

Все эти фильмы доказывают, что не существует чётких правил о том, как снимать то или иное кино. А если они и существуют, то их можно нарушать. Снимать смешно о серьезном, страшно о незначительном, намеренно упускать важные детали. И, тем не менее, создавать качественные фильмы, наполненные глубоким смыслом.