Многие граждане нашей страны ошибочно думают, что в России нет качественной киноиндустрии.
Все ассоциируют наше кино с чем-то не достойным для своего внимания. Отдают предпочтение американским, британским кинофильмам, которые имеют яркие и незабываемые спецэффекты.
Но ведь и отечественная киносъемка не стоит на месте!
Только за 2019 год на экранах кинотеатров было показано больше 50 фильмов, снятых российскими режиссерами. Большинство из них, имели положительные и приятные комментарии. И мы рекомендуем ознакомиться вам с шедеврами русского кинематографа с помощью нашей статьи.
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ТОП 20 российских фильмов
- Ван Гоги – фильм о сложных отношениях отца и сына.
- Вторжение – удивительная фантастика от российских режиссеров.
- Яшин – спортивный фильм про легенду спорта.
- Легенда № 17 – пронзительный и впечатляющий документальный фильм о спортсмене.
- Метро – ужас и московская катастрофа.
- Ласковый май – настоящая история легендарной группы.
- Призрак – легкая и приятная комедия с современными актерами.
- Сибирь Монамур – драма старого дедушки и его внука, которые ожидают сына и отца.
- Давай разведемся – веселая и душещипательная комедия для девушек.
- Сестренка – военный драматический фильм про детей.
- Выше, быстрее, сильнее – о 4 российских известных спортсменах.
- Движение вверх – спортивная история олимпийской баскетбольной команды.
- Громкая связь – семейная комедия.
- Завтрак у папы – позитивный фильм для всей семьи.
- Экипаж – документальный фильм катастрофа.
- Легенда острова Двид – бестселлер про 15 летнего мальчишку.
- 8 первых свиданий – фильм-комедия с современным президентом Украины.
- Белый тигр – военная драма.
- Легок на помине – романтическая комедия про молодую пару.
- Горько 1,2,3 – ряд позитивных и энергичных фильмов.
По нашему мнению, у киноиндустрии России отлично, получается, снимать спортивные фильмы. Поскольку Российская Федерация очень сильна на патриотичный дух, а спортсмены страны становятся легендами истории.
Поэтому, если у вас есть пару свободных часов в неделю – почему бы не отдохнуть в приятной атмосфере наших фильмов?