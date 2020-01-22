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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Кино 13+

Лучшие российские фильмы последних 20 лет

, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

Лучшие российские фильмы последних 20 лет
фильмы,pixabay.com

Многие граждане нашей страны ошибочно думают, что в России нет качественной киноиндустрии.

Все ассоциируют наше кино с чем-то не достойным для своего внимания. Отдают предпочтение американским, британским кинофильмам, которые имеют яркие и незабываемые спецэффекты.

Но ведь и отечественная киносъемка не стоит на месте!

Только за 2019 год на экранах кинотеатров было показано больше 50 фильмов, снятых российскими режиссерами. Большинство из них, имели положительные и приятные комментарии. И мы рекомендуем ознакомиться вам с шедеврами русского кинематографа с помощью нашей статьи.

 

 Вы найдете информацию:

 

  • Российские фильмы последних лет список.
  • Российские фильмы рейтинг.
  • Российские фильмы бестселлеры.
  • Культовые российские фильмы.

 

ТОП 20 российских фильмов

 

  1. Ван Гоги – фильм о сложных отношениях отца и сына.
  2. Вторжение – удивительная фантастика от российских режиссеров.
  3. Яшин – спортивный фильм про легенду спорта.
  4. Легенда № 17 – пронзительный и впечатляющий документальный фильм о спортсмене.
  5. Метро – ужас и московская катастрофа.
  6. Ласковый май – настоящая история легендарной группы.
  7. Призрак – легкая и приятная комедия с современными актерами.
  8. Сибирь Монамур – драма старого дедушки и его внука, которые ожидают сына и отца.
  9. Давай разведемся – веселая и душещипательная комедия для девушек.
  10. Сестренка – военный драматический фильм про детей.
  11. Выше, быстрее, сильнее – о 4 российских известных спортсменах.
  12. Движение вверх – спортивная история олимпийской баскетбольной команды.
  13. Громкая связь – семейная комедия.
  14. Завтрак у папы – позитивный фильм для всей семьи.
  15. Экипаж – документальный фильм катастрофа.
  16. Легенда острова Двид – бестселлер про 15 летнего мальчишку.
  17. 8 первых свиданий – фильм-комедия с современным президентом Украины.
  18. Белый тигр – военная драма.
  19. Легок на помине – романтическая комедия про молодую пару.
  20. Горько 1,2,3 – ряд позитивных и энергичных фильмов.

 

 По нашему мнению, у киноиндустрии России отлично, получается, снимать спортивные фильмы. Поскольку Российская Федерация очень сильна на патриотичный дух, а спортсмены страны становятся легендами истории.

Поэтому, если у вас есть пару свободных часов в неделю – почему бы не отдохнуть в приятной атмосфере наших фильмов?

АОл

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