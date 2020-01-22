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22 января 2020, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

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Многие граждане нашей страны ошибочно думают, что в России нет качественной киноиндустрии.

Все ассоциируют наше кино с чем-то не достойным для своего внимания. Отдают предпочтение американским, британским кинофильмам, которые имеют яркие и незабываемые спецэффекты.

Но ведь и отечественная киносъемка не стоит на месте!

Только за 2019 год на экранах кинотеатров было показано больше 50 фильмов, снятых российскими режиссерами. Большинство из них, имели положительные и приятные комментарии. И мы рекомендуем ознакомиться вам с шедеврами русского кинематографа с помощью нашей статьи.

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ТОП 20 российских фильмов

Ван Гоги – фильм о сложных отношениях отца и сына. Вторжение – удивительная фантастика от российских режиссеров. Яшин – спортивный фильм про легенду спорта. Легенда № 17 – пронзительный и впечатляющий документальный фильм о спортсмене. Метро – ужас и московская катастрофа. Ласковый май – настоящая история легендарной группы. Призрак – легкая и приятная комедия с современными актерами. Сибирь Монамур – драма старого дедушки и его внука, которые ожидают сына и отца. Давай разведемся – веселая и душещипательная комедия для девушек. Сестренка – военный драматический фильм про детей. Выше, быстрее, сильнее – о 4 российских известных спортсменах. Движение вверх – спортивная история олимпийской баскетбольной команды. Громкая связь – семейная комедия. Завтрак у папы – позитивный фильм для всей семьи. Экипаж – документальный фильм катастрофа. Легенда острова Двид – бестселлер про 15 летнего мальчишку. 8 первых свиданий – фильм-комедия с современным президентом Украины. Белый тигр – военная драма. Легок на помине – романтическая комедия про молодую пару. Горько 1,2,3 – ряд позитивных и энергичных фильмов.

По нашему мнению, у киноиндустрии России отлично, получается, снимать спортивные фильмы. Поскольку Российская Федерация очень сильна на патриотичный дух, а спортсмены страны становятся легендами истории.

Поэтому, если у вас есть пару свободных часов в неделю – почему бы не отдохнуть в приятной атмосфере наших фильмов?