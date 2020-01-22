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22 января 2020, 18:07 [ «Аргументы Недели» ]

фильмы о танках, вторая мировая,pixabay.com

Страшные события военных лет – не забудет никто.

Россия, входящая в Советский Союз на тот момент, одержала яркую и незабываемую победу над Фашистской Германией. Поэтому поводу, сразу после войны стали сниматься различные советские фильмы про танки и героев.

Со временем фильмы о танках и танкистах приобрели большую популярность и много просмотров. Поскольку тема войны, память о ней – всегда будет актуальна и не должна угасать.

Для вас мы создали подборку художественных фильмов про танкистов, российских фильмов про танки. Выбирайте любой из ТОП 10 фильмов про танки, переходите к просмотру. И помните – мы должны знать свою историю.

ТОП 10 фильмов про танкистов и танки

Жаворонок – события военных лет. История побега наших солдат из немецкого плена. Горячий снег – драма о подвиге советских солдат не допустивших прорыва немецких танков. Чистилище – военные события в Грозном и о подвиге танкиста. Белый тигр – фильм о танке призраке, который постоянно мерещится юноше. Экипаж машины боевой – советский фильм по мемуару Александра Милюкова. На войне, как на войне – фильм о младшем лейтенанте, который оказался на фронте. Несокрушимый – реальная история, переложенная на киноэкраны. Т-34 – романтическая драма военных лет, в главной роли – молодой танкист. Танки грязи не боятся – фильм про парня, который мечтал стать актером. Корпус генерала Шубенкова – фильм снят через 35 лет после войны.

Советский Союз, и современная Россия умеет снимать тяжелые военные фильмы. Режиссеры проникаются судьбами и рассказами ветеранов, воплощая их в кино. Найти хорошее кино, где раскрыты настоящие истории реальных танков – не так просто. Но фильмы о русских танкистах будут актуальны для стран СНГ еще долгое время. Поскольку, именно Вторая Мировая Война показала, какой силой обладало объединение стран в один союз. А мы должны помнить и чтить память погибших воинов, даже благодаря элементарным просмотрам фильмов.