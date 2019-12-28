//Кино 13+

28 декабря 2019, 22:12 [ «Аргументы Недели» ]

кино,pixabay.com

Лучшие российские сериалы за 2009–2019 гг. на основе рейтинга российских телевизионных каналов и продукции СМИ компании TNS и ВЦИОМ (всероссийский центр исследований общественного мнения).

Самые захватывающие сериалы, по версии TNS транслировались на федеральных каналах.

1 Канал

Лучший телевизионный сериал на первом канале стал цикл расследований легендарного майора Черкасова. Фильмы “Госзнак”, “Мосгаз”, “Палач”, “Шакал”, “Паук” ретро–пиршество с ностальгической ноткой по славным временам. Историческая приближенность сценария к фактам вызывает неподдельный интерес к ушедшей эпохе.

Изюминка детективных историй в том, что сюжеты основаны на реальных событиях, изученных в архивах МВД. Великолепные актеры, музыкальное сопровождение и сюжет вроде известный в народе, но интригующий до последних серий.

Россия 1. “Ликвидация”

Лучший отечественный сериал с высоким рейтингом, нетленка российского киноискусства. Созданная Сергеем Урсуляком история о ликвидации в послевоенной Одессе членов банды с одиозным немецким диверсантом во главе, позволила уверовать российскому зрителю в возрождение отечественного фильмопроизводства.

Колоритная речевая стилистика вызывает филологический оргазм не только у языковедов. Актерский звездный состав и сценарий, логичный и неожиданный разом.

СТС. “Кухня”

Развлекательный формат канала не исключает возможности создания легкого, но сильного кино. Сюжеты киноисторий на СТС отличались незатейливостью, непрофессиональной игрой малоизвестных актеров. Кроме того, все сериалы на СТС заражены симптомами интеллектуальной импотенции. Задача сводится к одной утилитарной функции – к отдыху после трудового дня.

Выход на канале “Кухни” не сразу собрал интерес зрителей в свою сторону. Герои, драматичность и бренность бытия коих раскрывает каждая последующая серия, показана с юмором. Наиболее удачная адаптация английского ситкома на российском телевидении. Фишкой сериала стала отличная игра театральных актеров.

ТНТ. “Домашний арест”

Продукция телеканала ТНТ имеет специфического зрителя. Юмор “ниже пояса”, закадровый смех, подсказывающий, где смешно–общие черты всех шлакоканалов.

“Домашний арест” Петра Буслова вывел возможности канала в более потребное русло.

История о проворовавшемся мэре провинциального городка в России раскрыта в сюжете с великолепной динамикой, где каждый кадр–прорыв и злободневность. Поражает высокая степень откровенности без чернухи. После просмотра остается вкус надежды о том, что телеканал ТНТ прекратит, наконец,пропаганду интеллектуального разложения.

Хороших сериалов на российском телевидении значительно больше. Их отличает бюджет, режиссерский подход, цель создания, зрители. Лучшие сериалы едины посылом. Влюбленность создателя и вера в свой фильм первичны. Коммерциализация проекта, перевод в маркетинговый продукт сносит творческое начало. Зритель верит в добро, пора начать давать ему это.