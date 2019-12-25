Фильм «Союз Спасения». Рецензия от Homo Politikus

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Вызволенный из плена ополченец сообщил о массовой готовности военных ВСУ поддержать наступление республик Донбасса на Украину
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25 декабря 2019, 19:04 [ «Аргументы Недели», Олег РУМЯНЦЕВ ]
Вызволенный из плена ополченец сообщил о массовой готовности военных ВСУ поддержать наступление республик Донбасса на Украину
Юля Инамора
Ульяна Меньшикова
Алексей Надёжин
Игорь Черский
Аурен Хабичев
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