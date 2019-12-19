«Я хочу, чтобы мир стал добрее». Разговор с актрисой из сериала «Скорая помощь»

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19 декабря 2019, 04:33 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Мон Сор на премьере фильма "На Париж", фото - Марина Бирюкова

В 2019 году вышел второй сезон популярного телесериала - медицинской драмы «Скорая помощь». Этот проект НТВ значительно поднялся рейтинге, обогнав даже «Екатерину». В 2020 году выходит уже третий сезон. Корреспондент «Аргументов недели» поговорила с новой героиней сериала - актрисой Ксенией Мон Сор.



⁃ Расскажите о своей новой роли, почему, на ваш взгляд, она вам подходит?



⁃ В сериале мне дали роль Леры - молодого фельдшера, только после медицинского института. Это первая послевузовская работа моей героини, и во мне поэтому особенно она отозвалась. Хорошо помню первый съемочный день и сцену, где Лера отправляется на вызов впервые. Мне очень повезло с первым съёмочным днём. Моя героиня отправляется в первый раз на вызов, и я отправляюсь на съёмки в свой первый рабочий день на проекте. Мне нужно было измерить давление. Я так нервничала, что сцена получилась очень оправданной! Моя роль связана не только с выездами и оказанием помощи, есть и линия взаимоотношений с главным врачом (Александр Тютин), не будем уточнять, каких – это будет целая интрига для зрителя, протянется она не одну серию. Будет казаться, что это его любовница. А он - семьянин, у которого семья на первом месте. Получается, что молодой фельдшер лезет в семейную жизнь главного врача, и все начинают её не любить на работе, потому что не знают правды, где всё не так просто. Но, не будем раскрывать всех карт, пусть сохранится интрига.







⁃ Как вы готовились к роли, кто вас посвящал в тонкости работы медика?



⁃ На съемочной площадке присутствует врач, который учит, как мерить давление, ставить уколы и оказывать первую помощь. Я уже умею измерять давление и контролировать сатурацию в крови с помощью специального прибора-пульсоксиметра.



⁃ Как вам кажется, работать врачом - страшно?



⁃ Ничего страшного нет, но любой врач должен работать со своей психикой, следить за эмоциональным состоянием. В сцене присутствовали тяжелые случаи - пациенты с сильными ожогами. А ты должен в любом случае сохранять спокойствие. Актерам-врачам в такой ситуации важно не переиграть и не наиграть. Ты не можешь себе позволить, видя ожог, быть на стрессе, тут должна быть соблюдена тонкая грань, должна быть сдержанность, и в этом есть актерский.



⁃ Почему сериал пользуется такой популярностью?



⁃ Во-первых, этот сериал необычен для НТВ. НТВ - это часто криминал, боевики,а здесь - жизнь медиков и случаи тяжелые. Нет перестрелок, тяжелой драмы, криминала. Но есть хороший юмор, разворачиваются интересные любовные истории.



⁃ Расскажите о необычных своих ролях, как складывались отношения с режиссером ?



⁃ В фильме «Коридор бессмертия» мне досталась роль Лиды-светофора. Светофор - это так профессия называлась. По сценарию, когда поезда останавливаются, человек-светофор говорит, есть на дорогах бомба или нет. На пробах в Мосфильме у меня не было текста, потому что для режиссера - Фёдора Попова было важно узнать человека. Мы с ним говорили по душам, и я заплакала, не для роли, а просто потому что говорили обо мне, о моих мечтах.. на следующий день меня утвердили. Съемка была в Питере, я получила большой опыт - смена шла с самого утра и до ночи. Режиссёр не прорабатывал по-актёрски роль, у него были другие задачи. В команде фильма очень сильный актёрский состав, поэтому и спрос как с профессионалов. Фёдор Попов для меня оказался режиссёром жёстким, но при этом я испытала огромное счастье работать с таким мастером. Я как сейчас вижу эти строгие глаза, слышу его голос, как он кричит мне: «Зачем ты этот стакан взяла? Я тебя не просил, убери» или «Не смотри туда, смотри сюда». Жесткость сбивает немного тебя, но при этом ты актёрски счастлив (этого невозможно объяснить, только почувствовать). После съемки я устала и физически, и эмоционально, но работа с таким гениальным режиссером, безусловно, стоит того.







⁃ В фильме «На Париж» вы сыграли роль французской проститутки Софи. Как вам удалось справится с этой ролью?



⁃ Кстати, картина получила приз в номинации «Лучший художественный фильм» на девятом международном кинофестивале UK Film Fest. Как меня утвердил режиссёр Сергей Саркисов и доверил мне сыграть в его фильме? Не знаю, наверное, я везучий человек! Съёмки проходили и в Польше, и в Москве. Моими партнёрами были Дмитрий Певцов, Евгений Стычкин, Торнике Квитатиани, - я очень переживала, но эти троё мужчин взяли всё в свои руки и помогли мне справится с переживаниями. Я была как будто заряжена мужской энергетикой. Было очень приятно работать - мы смеялись, общались. Хотелось, чтобы смена длилась вечно. Конечно, это очень важная для меня роль, она положила начало моего профессионального становления.



⁃ О чем вы мечтаете?



⁃ Сейчас, наверное, в своей профессии быть успешной. Каждый актёр этого хочет. Получить Нику, или как это называется.(смеётся) Оскара я вряд ли получу, английский не знаю.



⁃ Какое место в вашей жизни занимает любовь? Что она для вас значит?



⁃ Для меня любовь - это очень важно. Любовь - это семья, муж, ребенок. Семья – это мое все. Если бы родителей не было, даже не представляю, что было бы со мной. Родители меня всегда очень сильно поддерживают, хотя они далеко живут. Я мечтаю, чтобы они переехали ко мне поближе, и жили бы рядом со мной. Они для меня значат очень много. Они никогда не говорили мне, что я делаю что-то не так. Папа даже ходил со мной поступать, он очень меня поддерживал. Мама знает папин характер и поэтому она специально отправила его со мной, с папой мы все стойко и мужественно выдержали и поступили.



⁃ Вы любите Москву?



⁃ Да, я ее обожаю. Думаю, она меня тоже любит и уже приняла меня, хотя и не сразу. Приняла, когда в ГИТИС поступила и с мужем познакомилась, а до этого было очень тяжело. Я даже думала бросить все и уехать. Но держалась и двигалась дальше. Посижу в депрессии немного, потом мне вдруг позвонят, и я понимаю, что нахожусь тут на своем месте.



фото - Влад Шутов



⁃ Что вы хотите привнести в мир своим творчеством, своими ролями? Что бы хотели изменить ?



⁃ Я несу всем свою любовь, для меня это очень много значит. Даже моя дочь Варя родилась такой - она всех любит. Когда на детскую площадку выходит, всех хочет обнимать и целовать. Я такая же. Я просто хочу, чтобы были все счастливы и любимы. Я настолько чувственный человек, что я во всех текстах нахожу о любви что-то. Я хочу, чтобы мир стал добрее. Надо меньше обращать внимания на бытовые проблемы, сложные жизненные ситуации, если что- то не получается, значит надо сделать так, чтобы получилось. Самое главное - не бояться. Если знаешь чего ты хочешь, то добьешься. Мир станет добрее, если ты тоже будешь творить это добро.



Злата Колос





