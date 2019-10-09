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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Кино 13+

Почему на "Оскар" отправляют не самый лучший российский фильм?

, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]

Почему на "Оскар" отправляют не самый лучший российский фильм?

Известие о том, что на «Оскара» от России выдвинута картина Кантемира Балагова «Дылда», потрясло многих граждан аж до потери вменяемости. Трудно позавидовать молодому режиссёру – столько грязи на него вылилось.

Российский «оскаровский комитет» – мощно засекреченная организация, и члены этого комитета молчат, как чугунные тумбы. Где-то человек 25–30 решают, какой фильм выдвинуть в этом году, и критерии выдвижения – совсем не художественные достоинства.

Картина Светланы Проскуриной «Воскресенье» выше и глубже по художеству, чем «Дылда» Балагова раза в три, наверное. Но участники российского оскаровского комитета не ищут высокой художественности. Они не проводят время в жарких дискуссиях о том, какой фильм лучше. Нет. Они напрягают умы и пытаются постичь приливы мировой конъюнктуры. Разгадать
секреты цитадели жёлтого дьявола. Понять, что «им» «там» надо. Какой фильм может привлечь внимание, что прокатит, что надо носить в этом сезоне. Поскольку знать этого доподлинно они не могут, в ход идёт великая и вечная технология тыканья пальцем в небо. Но не без оснований.

«Дылда» была взята каннскими отборщиками, показана в довольно престижной программе «Особый взгляд», получила Гран-при за лучшую режиссуру. Стало быть, мировой папа Диавол чем-то там привлечён, что-то он вынюхал в этой картине, мила она ему как-то. Можно теперь попробовать послать фильм и на соискание «Оскара».

Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".

ПВ

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