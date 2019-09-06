Человек-паук покинул киновселенную Marvel

Совсем недавно поклонники кинокомиксов Marvel радовались воссоединению Человека-паука с другими супергероями киновселенной, как глава Sony Pictures Тони Винчикерра заявил о том, что компания больше не станет продюсировать фильмы о дружелюбном соседе.

Винчикерра заявил, что студии пока так и не смогли договориться о совместном использовании героя, но при этом «никакой недоброжелательности» между Marvel и Sony не возникло, передаёт «Российская газета». При этом он не стал делать категоричных заявлений о том, что Человек-паук больше никогда не вернётся в киновселенную. «Жизнь длинна», - добавил Винчикерра.