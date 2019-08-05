А сколько человеку надо, чтобы он успокоился?..

Народный артист России Виктор Сухоруков в новом фильме «Звёзды» сыграл учителя русского языка, история которого заставила «плакать и дрожать».

Как рассказал в интервью "Аргументам недели" сам актёр, в фильме он гастарбайтер, приехавший в Россию на заработки, а его валтузят как чужака. И всё потому, что современные бояре вдруг собрались где-то, выпили, и – распался Советский Союз. Но вначале случился раскол внутри государства, люди разделились незаметно, потому что в одно и то же время у нас были и талоны на продукты, и спецпайки. "Так вот мой герой – советский человек, всю жизнь преподававший русский язык в Узбекистане, пережив несчастье, приезжает в Россию на заработки, а с ним разговаривают как с чужаком. Он говорит порусски, он «свой», а его заставляют сдавать экзамен, чтобы получить разрешение на работу. И таких «чужаков» по всей планете легионы. Беда, за которую никто не в ответе. Над этим я плакал в фильме. Говорите – война, а я считаю, что это схватка представителей двух лагерей в одной стране. Не повезло Украине с революциями: благополучные люди, учинившие на площади некую «революцию достоинства», не подозревали, что у неё были сёстры – восточная, южная, западная, и майдан, подобный киевскому, произошёл и на Донбассе. Революции, а на мой взгляд, так просто бунты несогласия одних с другими. И в результате случилось всё то, что было в России, – борьба белых и красных, брат на брата, эмиграция. Идёт бойня родных людей, просто Киеву помогают с одной стороны, а Донбассу – с другой. На Украине происходит трагедия: при распаде Советского Союза миллионы людей разных национальностей сначала были растащены, превращены в чужих, а сегодня их стараются сделать врагами. Убеждён в одном – свою родину надо любить всякой, и спасать её только через любовь, а не проклятия. А что касается коррупционных скандалов, мне кажется, на Руси при всех властях были люди, которые воровали, брали взятки, подмахивали бумаги за бусики и колечки. Кого валтузил по мордам Пётр Первый? Меньшикова. Единственное, как простого смертного меня всегда интересовал вопрос – а сколько человеку надо, чтобы он успокоился?.. "





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