Ольга Будина: актёру важно не стать рупором лжи

Известная и любимая многими актриса Ольга Будина в интервью "Аргументам недели" проявилась не только как творческий человек, но и как гражданин со своей твёрдой жизненной позицией.



"Мы сейчас живём в такое время, когда открываются архивы. И мы можем сегодня узнать правду. Конечно, не все люди хотят её знать, не всем она интересна. Сейчас время для многих экономически сложное, не до этого. Но для актёра знать правду очень важно. В противном случае он является рупором лжи.



После окончания съёмок «Жены Сталина» я стала довольно активно интересоваться, что же на самом деле происходило в то время. И теперь могу сказать, что

все эти фильмы – «Московская сага», «Жена Сталина» – являются ложью. Мне очень трудно это признавать, больно и обидно. Потому что во все эти работы я вложила много своих сил, энергии, творческой фантазии. Не только я, вся съёмочная группа. И в этой полноте своего творческого энтузиазма мы красочно рисовали ложь", - рассказывает актриса в интервью "Аргументам недели".



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