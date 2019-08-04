Голливудский актер Киану Ривз шокировал своих фанатов новым имиджем. Он опубликовал фото на своем Instagram-аккаунте.

С ирокезом и окладистой бородой, да еще и с оголенным животом. В таком виде сыгравший роль Нео в «Матрице» предстал в своем аккаунте.

«На съемках «Билла и Теда» 2 августа. 2019», — пояснил актер в комментарии.

В продолжении научно-фантастической комедии «Невероятные приключения Билла и Теда» Киану Ривз играет викинга.