Звезда "Матрицы" Киану Ривз удивил поклонников внешним видом
4 августа 2019, 13:48 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Голливудский актер Киану Ривз шокировал своих фанатов новым имиджем. Он опубликовал фото на своем Instagram-аккаунте.
С ирокезом и окладистой бородой, да еще и с оголенным животом. В таком виде сыгравший роль Нео в «Матрице» предстал в своем аккаунте.
«На съемках «Билла и Теда» 2 августа. 2019», — пояснил актер в комментарии.
В продолжении научно-фантастической комедии «Невероятные приключения Билла и Теда» Киану Ривз играет викинга.