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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Кино

В Великобритании составили рейтинг самых не сексуальных актрис

, 07:43 [ «Аргументы Недели» ]

В Великобритании составили забавный рейтинг самых не сексуальных актрис, в списке - Кристен Стюарт, Сара Джессика Паркер, любимица режиссера Квентина Тарантино Ума Турман и другие звезды американского кино.
 
Данные рейтинга опубликованы за несколько дней до проведения в Лос-Анджелесе церемонии вручения "Оскара", интересно, что в рейтинг попали актрисы совершенного разного типажа.
 
Первое место заняла Кристен Стюарт, на втором Сара Джессика Паркер, а на третьем месте печального "пьедестала" - Линдси Лохан.
 
Далее в списке самых не сексуальных актрис Дениз Ричардс, Кирстен Данст, Миша Бартон, Хилари Суонк, Люси Лью, Тильда Суинтон и Ума Турман.
 
Однако, фанаты актрис могут не расстраиваться за своих кумиров, а, так как такие рейтинги, как правило, носят субъективный характер, так как понятие "сексуальность" у каждого своё.
ЕП

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