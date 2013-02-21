В Великобритании составили рейтинг самых не сексуальных актрис

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21 февраля 2013, 07:43 [ «Аргументы Недели» ]

В Великобритании составили забавный рейтинг самых не сексуальных актрис, в списке - Кристен Стюарт, Сара Джессика Паркер, любимица режиссера Квентина Тарантино Ума Турман и другие звезды американского кино.

Данные рейтинга опубликованы за несколько дней до проведения в Лос-Анджелесе церемонии вручения "Оскара", интересно, что в рейтинг попали актрисы совершенного разного типажа.

Первое место заняла Кристен Стюарт, на втором Сара Джессика Паркер, а на третьем месте печального "пьедестала" - Линдси Лохан.

Далее в списке самых не сексуальных актрис Дениз Ричардс, Кирстен Данст, Миша Бартон, Хилари Суонк, Люси Лью, Тильда Суинтон и Ума Турман.

Однако, фанаты актрис могут не расстраиваться за своих кумиров, а, так как такие рейтинги, как правило, носят субъективный характер, так как понятие "сексуальность" у каждого своё.