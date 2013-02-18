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18 февраля 2013, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]

В Великобритании скончался актер Ричард Брирс, Брирс умер от эмфиземы легких в своем доме в Лондоне, ему было 79 лет, его кинокарьера началась в 1955 году, самая известная роль - в ситкоме 1970-х годов "Хорошая жизнь".

Так же кинокритики отмечали роли Брирса в картинах "Много шума из ничего", "Питер Пэн" и других.