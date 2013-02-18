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18 февраля 2013, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]

Актер Харрисон Форд в седьмой раз возвращается в "Звездные войны", Форд снова исполнит роль Хана Соло в седьмом эпизоде звездной саги, по данным СМИ США, между Фордом и создателями фильма достигнуто соглашение.

Новый правообладатель "Звездных войн" - The Walt Disney Company.