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//Кино

Румынское кино признали на 63-м Берлинском кинофестивале

17 февраля 2013, 14:14 [ «Аргументы Недели» ]

Впервые на Берлинале фильм из Румынии получил "Золотого медведя".  Социальная драма "Поза эмбриона" румынского режиссера Калина Петера Нетцера получила главный приз 63-го Берлинского кинофестиваля.

Сквозь призму личной трагедии одной семьи Нетцер показал проблемы всего посткоммунистического общества Румынии.

Критики отметили роль актрисы Луминицы Георгиу. В фильме она играет деспотичную мать уже немолодого сына, который сбил насмерть подростка. Ее героиня готова пойти на все, воспользоваться связями и деньгами, лишь бы уберечь своего ребенка от тюрьмы.

Представлявший Россию в конкурсе фильм Бориса Хлебникова "Долгая счастливая жизнь" остался без наград.

Берлинский фестиваль принято считать политически и социально ангажированным кинофорумом.

ЛБ

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