Брюс Уиллис стал командором французского Ордена искусств и словесности

Брюс Уиллис отныне - командор Ордена искусств и словесности Франции, почетный титул Уиллису присвоила министр культуры Орели Филиппети за вклад в мировой кинематограф, передают СМИ.

"«Каждый раз, когда я нахожусь во Франции и в Париже, я чувствую себя как дома, — сказал актер во время получения высокой награды — Я обожаю свою работу, я продолжаю любить свою профессию, которая все еще заставляет меня смеяться".

Орден искусств и словесности Франции имеет три степени: кавалера, офицера и командора.

Командорами Ордена были, в частности, знаменитый французский океанограф Жак-Ив Кусто и французский этнограф Клод Леви-Стросс, Клинт Иствуд и режиссер Роман Полански.