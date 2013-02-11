BAFTA назвала лучшим фильмом года «Операцию Арго»

Британская академия кино- и телеискусства (BAFTA) назвала фильм режиссера Бена Аффлека «Операция «Арго» лучшим фильмом года. Картина «Операция Арго» — драма о спасении американских заложников в Иране в 1979 году.

Фильм ранее стал обладателем премии «Золотой глобус» в номинации «Лучшая драма» и получил приз за «Лучшую режиссерскую работу» от Голливудской Гильдии режиссеров. Ежегодная церемония вручения наград BAFTA проходит в Лондоне в Королевском театре оперы и балета Ковент Гарден.

На награду «Лучший фильм» по версии BAFTA были также номинированы мюзикл «Отверженные», «Жизнь Пи», «Линкольн» и лента «Цель номер один» (Zero Dark Thirty) об операции по ликвидации Усамы бен Ладена от режиссера Кэтрин Бигелоу.