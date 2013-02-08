В США в Калифорнии в пятницу решается судьба «Оскара»

В США в Калифорнии в пятницу пройдет заключительное голосование за фильмы, достойные самой престижной награды в области кино «Оскар». Начало голосования - в 20:00 по московскому времени.

Выбирать лучших во всех номинациях знаменитой кинопремии будут 5856 членов Американской киноакадемии.

В этом году мэтры киноиндустрии впервые имеют возможность голосовать через Интернет. И все они обладают равными правами голоса.

На получение приза в номинации «Лучший фильм» претендуют фильмы «Операция «Арго» Бена Аффлека, «Джанго освобожденный» Квентина Тарантино, «Линкольн» Стивена Спилберга, «Цель номер один» Кэтрин Бигелоу, «Любовь» Михаэля Ханеке, «Мой парень — псих» Дэвида Расселла, «Отверженные» Тома Хупера и «Звери дикого юга» Бена Зайтлин.

Фаворитами в этом году считаются картины Аффлека и Спилберга.

Юбилейная 85-я церемония награждения победителей состоится 24 февраля в «Dolby Theatre» в Лос-Анджелесе.