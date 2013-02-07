В Берлине сегодня открывается 63-й Международный кинофестиваль

В Германии сегодня открывается 63-й Берлинский кинофестиваль. Всего за дни работы престижного кинофорума, который эксперты сравнивают с Каннским и Венецианским, до 17 февраля будут показаны около 400 фильмов; в том числе, российский, режиссера Бориса Хлебникова "Долгая счастливая жизнь".

Продюсер ленты Роман Борисевич заявил, что создатели картины едут в Берлин за победой.

Берлинский кинофестиваль в четверг вечером стартует показом фильма китайского режиссера Вонга Кар Вая "Великие мастера". В основной программе Берлинале в этом году 19 картин. Еще пять картин будут показаны вне конкурса. За главную награду 0 "Золотого медведя" – будут вести борьбу фильм "Закрытый занавес" иранского режиссера Джафара Панахи, фильм "Золото" Томаса Арслана с Ниной Хосс в главной роли, американская картина "Неизбежная смерть Чарли Кантримена".

Помимо этих работ, представлены французские ленты "Камилла Клодель 1915" и "На моем пути" с Катрин Денев, картина боснийского режиссера Даниса Тановича о жизни в цыганском селении "Один эпизод из жизни железного воришки", "Монахиня" — совместное производство Франции, Германии и Бельгии.

Среди других номинантов — последняя часть трилогии австрийца Ульриха Зайдля "Рай: Надежда", работа американца Гаса Ван Сента "Земля обетованная" с Мэттом Деймоном в главной роли; фильм режиссера из Казахстана Эмира Байгазина "Уроки гармонии", "Побочный эффект" Стивена Содерберга.

Берлинский ежегодный международный кинофестиваль, считающийся ведущим в области политического и социального кино, проводится с 1951 года.