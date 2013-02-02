Скончался Владимир Балон, Балону было 75 лет, он - профессиональный фехтовальщик и постановщик трюков, всесоюзную славу Владимиру Балону принесла роль капитана гвардейцев кардинала де Жюссака в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера".

В начале 60-х годов Владимир Балон переехал жить в Москву, именно тогда режиссёр Эльдар Рязанов пригласил Балона в фильм "Гусарская баллада", где Владимир Балон впервые дебютировал в эпизоде и поставил трюки.

В "кинобагаже" Владимира Балона приключенческие ленты, любимые советским и российским зрителем: "Д'Артаньян и три мушкетера", "Гардемарины, вперед!", "Виват, гардемарины!", "Мушкетеры двадцать лет спустя".