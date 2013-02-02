Второй ребенок родится в семье актёров Хавьера Бардема и Пенелепы Крус

Второй ребенок родится в семье Хавьера Бардема и Пенелепы Крус, о беременности Пенелопы сообщают СМИ США со ссылкой на неназванный источник, близкий к актёрской паре, пока не комментирующей эту информацию.

Пенелопа Крус, как сообщается, находится на третьем месяце беременности.