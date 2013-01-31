Бред Питт намекнул друзьям, когда у них с Анджелиной Джоли будет свадьба

Звезды Голливуда, многодетные родители Анджелина Джоли и Брэд Питт определись с датой своей свадьбы. Слухи о том, что актеры поженятся и устроят красивый праздник, постоянно в последнее время появляются на страницах зарубежных и российских СМИ и в Интернете.

Дети Брэда и Анджелины давно просят маму и папу, что они устроили свадьбу для них.

И вот близкий человек из окружения пары назвал новую дату и место свадьбы голливудских звезд. Говорят,

Брэд Питт намекнул своим только очень близким людям, чтобы они не строили планы на конец мая, после Каннского кинофестиваля. Фестиваль кино завершится на Лазурном берегу Франции 26-го мая. Питт якобы уже освободил пару недель из своего рабочего графика в самом конце весны.

Брэд Питт будет рекламировать в Каннах фильм «Война миров Z». По слухам, с ним приедут Анджелина и дети.

Может они и станут наконец-то мужем и женой.