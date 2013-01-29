Шэрон Стоун и Филипп Киркоров снимутся в одном фильме, речь идёт о третьей части комедии "Любовь в большом городе", по данным Интернет-СМИ, масштабные съемки картины с размахом уже начались в Лас-Вегасе.

Роль покровителя влюблённых - Святого Валентина - исполнит Филипп Киркоров, а вот роль той, кого любит сам Святой Валентин, и отдана Голливудской кинодиве.

По данным российских Интернет-СМИ, секс-символ Голливуда посвятит съёмкам в комедии всего два дня, гонорар Шэрон Стоун составит 400 тыс $.