Актриса Мэрил Стрип, возможно, исполнит во второй раз роль женщины-политика, в картине о личной жизни и карьере госсекретаря США Хиллари Клинтон главная роль может быть отдана Мэрил Стрип, передают СМИ Голливуда.

По их данным, рабочее название картины, посвящённой Хиллари Клинтон - "Родэм", по девичьей фамилии политика.

Студия-производитель организовала опрос, кого хотели бы видеть американцы в роли Клинтон, в итоге за Стрип отдали голоса 40 процентов потенциальных кинозрителей. Ранее Мэрил Стрип исполнила роль Маргарет Тэтчер.

Среди других возможных кандидатур были названы Глен Клоуз, Сьюзан Сарандон.