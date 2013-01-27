Церемонию вручения премии «Золотой орел-2012» провела Анна Снаткина

Актриса Анна Снаткина вместе с мужем Виктором Васильевым провели церемонию вручения премии «Золотой орел-2012». Анна Снаткина продолжает активно работать, несмотря на приличный срок беременности.

Актриса уже давно не скрывает свое интересное положение. В начале церемонии Анна и Виктор заметно волновались. Но когда рядом родные люди - в любой ситуации это помогает и сопутствует успеху. Снаткина и Васильев собрались, и легко, с шутками провели церемонию. Обладателем «Золотого орла-2012» стал актер Данила Козловский. Лучшим актером года он признан за роль в картине «Духless». Анна Снаткина пошутила, что супруг проспорил ей большую сумму денег - они поспорили, кто станет лауреатом в этой номинации. За вечер пара сменила несколько нарядов.

Лучшей актрисой признана Анна Михалкова за роль в картине «Любовь с акцентом». Отметим, картину снимал родственник Михалковой - режиссер, муж младшей сестры Нади Резо Гигинеишвили. Анну в зале поддерживали отец - знаменитый режиссер Никита Михалков и мать Татьяна.

Лучшие женскую и мужскую премию «Золотой орел» второго плана в этом году получили Виктория Толстоганова и Андрей Смоляков.

Лучшим фильмом признан «Белый тигр». Награду получал сам режиссер Карен Шахназаров.