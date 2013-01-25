Актриса Мила Кунис пожелала сняться в «50 оттенках серого»

Актриса Мила Кунис хочет сняться в экранизации эротического бестселлера «50 оттенков серого». Мила Кунис призналась, что ей хочется «что-нибудь веселого и нового».

На главную роль в фильм по роману Э.Л. Джеймс «50 оттенков серого» также претендуют Эмма Уотсон (Гермиона из «Гарри Поттера»), Эмбер Херд («Ананасовый экспресс», «Ромовый дневник») и Фелисити Джонс (сериал «Самая плохая ведьма»), пи шут британские СМИ.

Джонс сказала, что при отсутствии сценария и режиссера она не может сказать, согласится ли она играть в фильме об отношениях студентки Анастейши Стил и миллиардера Кристиана Грея. Кира Найтли («Пираты Карибского моря»), которой предлагали попробоваться в этом фильме, заявила, что ни за что не согласится на это.

На главную мужскую роль якобы выберут из Райана Гослингв («Драйв»), Брэдли Купера («Мальчишник в Вегасе»), Ченнинга Татума («Шаг вперед»).

По всему миру было продано более 65 миллионов копий романа Э.Л. Джеймс «50 оттенков серого».