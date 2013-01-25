Режиссёр Джей Джей Абрамс,снявший "Миссия невыполнима 3" и "Супер 8" приглашён студией The Walt Disney Company в качестве режиссёра седьмой части "Звёздных войн", передают авторитетные Интернет-СМИ США.

По их данным от съёмок "Звёздных войн" ранее отказались такие признанные мэтры кино, как Стивен Спилберг, Гильермо дель Торо и Джосс Уидон.

Все права на "Звёздные войны" The Walt Disney Company приобрела осенью 2012 года.