Арнольд Шварценеггер после Москвы собирается в Сочи

Экс-губернатор Калифорнии, вернувшийся в кинобизнес, приехал в Москву, чтобы представить новый фильм со своим участием. В оригинальной версии он называется «Последний рубеж».

Для российского проката название перевели, как «Возвращение героя».

Арнольд Шварценеггер: «О, вы придумали отличное название! И для сюжета фильма оно тоже очень подходит. Там действительно возвращается настоящий герой, которого поначалу даже никто не воспринимает всерьез, но он всем доказывает, что с ним шутки плохи. Хотя и для меня лично это тоже своего рода возвращение», цитирует слова актера ntv.ru.



Кроме этого Шварценеггер рассказал, что он намерен сняться в пятой части «Терминатора» и приехать на Олимпийские Игры в Сочи — в качестве зрителя.



